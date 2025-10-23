Тоді вся Україна співала цей хіт: яка пісня стала символом 90-х

Цей хіт українці пам'ятають досі

У 1990 році вся Україна, здається, співала один хіт — "А липи цвітуть" у виконанні Лілії Сандулеси та Іво Бобула. Пісня лунала з кожного телевізора, на весіллях, концертах і навіть у маршрутках — настільки потужно вона "зайшла" слухачам.

Дует став символом української естради і був випущений наприкінці 80-х. Пісня була написана композитором Олександром Злотником на вірші Тетяни Назарової. У ній поєдналися ліричний мотив, характерна для того часу естрадна музика і потужний дует — два голоси, які публіка дуже любила.

Іво Бобул на той момент уже був одним із найпомітніших виконавців УРСР. Він був лауреатом фестивалів, солістом філармонії, чий тембр упізнавали з перших секунд. Лілія Сандулеса — солістка Чернівецької філармонії, зірка українського телебачення кінця 80-х, — мала репутацію "голосу української естради".

"А липи цвітуть" входила до числа найбільш ротованих композицій на телебаченні та радіо. Пісню неодноразово виконували на концертах до Дня Незалежності, радянських телешоу на кшталт "Пісня року", а згодом — і в програмах "Хіт-парад 90-х".

Популярність цього дуету була настільки великою, що їх часто запрошували разом на гастролі по всьому Радянському Союзу. Пісня лишається популярною і нині — її досі співають на застіллях, вона звучить на ностальгійних концертах тощо.

