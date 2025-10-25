Вона миттєво стала вірусною: яка пісня 2012 побила кілька світових рекордів (відео)

Ця пісня стала справжнім феноменом

Є пісні, які вмить запалюють натовп і залишаються назавжди в пам’яті. Однією з таких стала "Gangnam Style", яку 2012 року світу представив корейський виконавець Psy.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про культову пісню. Вона миттєво стала вірусною.

Яка пісня стала найпопулярнішою у 2012 році

Трек південнокорейського співака Psy під назвою "Gangnam Style" у 2012 році перетворився на справжній феномен. Вірусне відео з запальним танцем обійшло планету, побивши кілька світових рекордів і назавжди увійшло в історію попкультури.

Пісня стала популярною завдяки своїй заразливій мелодії, простоті слів, а також унікальному танцю "конячка", який миттєво підхопили мільйони людей по всьому світу.

Пісня "Gangnam Style" запалювала чарти

Трек очолював чарти більш ніж у 30 країнах, включаючи Австралію, Великобританію, Францію, Німеччину, Канаду та США, ставши одним з найвідоміших хітів 2012 року.

Пісня "Gangnam Style" побила кілька світових рекордів: це було перше відео на YouTube, яке набрало 1 мільярд переглядів, а також відео, яке тоді найбільш стрімко набирало перегляди на платформі. Пісня встановила рекорд із цифрових продажів для корейського виконавця, перевищивши 12 мільйонів копій, і зробила Psy всесвітньо відомим.

Хіт "Gangnam Style" побув кілька рекордів

Хіт породив безліч мемів, пародій та флешмобів, а танець повторювали знаменитості та звичайні люди по всьому світу. Навіть через 13 років пісня залишається відомою з перших секунд, а танець, який її супроводжував, назавжди закріпився у пам’яті мільйонів слухачів як культурний феномен.

