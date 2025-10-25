Вона миттєво стала вірусною: яка пісня 2012 побила кілька світових рекордів (відео)
Ця пісня стала справжнім феноменом
Є пісні, які вмить запалюють натовп і залишаються назавжди в пам’яті. Однією з таких стала "Gangnam Style", яку 2012 року світу представив корейський виконавець Psy.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про культову пісню. Вона миттєво стала вірусною.
Яка пісня стала найпопулярнішою у 2012 році
Трек південнокорейського співака Psy під назвою "Gangnam Style" у 2012 році перетворився на справжній феномен. Вірусне відео з запальним танцем обійшло планету, побивши кілька світових рекордів і назавжди увійшло в історію попкультури.
Пісня стала популярною завдяки своїй заразливій мелодії, простоті слів, а також унікальному танцю "конячка", який миттєво підхопили мільйони людей по всьому світу.
Трек очолював чарти більш ніж у 30 країнах, включаючи Австралію, Великобританію, Францію, Німеччину, Канаду та США, ставши одним з найвідоміших хітів 2012 року.
Пісня "Gangnam Style" побила кілька світових рекордів: це було перше відео на YouTube, яке набрало 1 мільярд переглядів, а також відео, яке тоді найбільш стрімко набирало перегляди на платформі. Пісня встановила рекорд із цифрових продажів для корейського виконавця, перевищивши 12 мільйонів копій, і зробила Psy всесвітньо відомим.
Хіт породив безліч мемів, пародій та флешмобів, а танець повторювали знаменитості та звичайні люди по всьому світу. Навіть через 13 років пісня залишається відомою з перших секунд, а танець, який її супроводжував, назавжди закріпився у пам’яті мільйонів слухачів як культурний феномен.
