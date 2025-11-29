Українці досі її цитують і переспівують: яка пісня не втратила актуальності через 20 років (відео)

Один рядок з пісні, ймовірно, Скрябін присвятить Юлії Тимошенко

Український музикант Кузьма Скрябін залишив після себе культурну спадщину, яка продовжує жити у серцях слухачів. Його пісні залишаються актуальними, а трек "Люди як кораблі" навіть через десятиліття не втрачає своєї популярності.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про культову пісню. Її текст та мелодія залишаються улюбленими серед українців досі.

Найпопулярніша пісня 2005 року в Україні

Пісня "Люди, як кораблі" — одна з найвідоміших композицій українського музиканта Кузьми Скрябіна. Вона вийшла 2005 року в альбомі "Танго" і одразу привернула увагу слухачів завдяки глибині тексту та символічному змісту.

Кузьма Скрябін

Пісня є метафорою: люди порівнюються з кораблями, що пливуть "морем життя", кожен зі своїм курсом, своїми хвилями і випробуваннями. У тексті порушуються теми самотності, відчуження, внутрішніх та зовнішніх труднощів.

Філософська спрямованість пісні "Люди як кораблі" полягає в тому, щоб люди не ідеалізували той світ, який є навколо них, щоб були завжди обережні. Тому що в неочікуваний момент навколо тебе можуть виникнути вороги, і як щурики прогризти дно твого корабля. Кузьма Скрябін

Музичний продюсер Олег Буренін говорив, що рядок із пісні, де співається "Ти не сестра моя", був адресований Юлії Тимошенко, яка на той момент була прем’єром України та критикувала Кузьму Скрябіна за його виступи на концертах на підтримку Віктора Януковича.

Трек "Люди, як кораблі" став "своїм" для багатьох українців. Навіть через 20 років він не втрачає актуальності, люди його слухають, переосмислюють зміст, цитують та створюють кавери.

У 2022 році ROXOLANA записала оркестрову версію пісні, присвятивши її волонтерам, медичним працівникам та українським переселенцям. Ця композиція залишається частиною нашої культурної пам’яті.

