Навіть через 26 років її пам’ятають і наспівують: яка пісня підкорила серця українців (відео)

Ця пісня стала символом цілої епохи

Багато українських треків, випущених десятиліття тому, продовжують жити у серцях шанувальників і стали справжньою класикою. Серед них — пісня "Відпусти" гурту "Океан Ельзи" та ніжна композиція "Місяць" Наталії Могилевської.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про культову пісню. Вона продовжує залишатися популярною навіть через 26 років.

Пісня "Місяць" була випущена у 1990 році та входила до альбому "Тільки я", який став проривним у кар’єрі Наталії Могилевської. Трек швидко завоював популярність завдяки своїй мелодійності, ліричному тексту та глибокому емоційному виконанню.

Багато хто вважав пісню про кохання народною, але автором слів та музики пісні стала сама виконавиця. У 2000 році композиція "Місяць" отримала звання "Пісня року" на музичній премії "Золота Жар-птиця". Вона стала символом української попмузики кінця 1990-х та початку 2000-х років.

Наталія Могилевська

Цей трек став улюбленим для багатьох поколінь, тож слухачі досі пам’ятають цю пісню та співають її мелодію. Щобільше, 2022 року, коли в Україні розпочалася повномасштабна війна Наталія Могилевська представила оновлену версію пісні, перетворивши її на молитву за перемогу України.

