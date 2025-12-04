Набула нового сенсу в період війни: ця пісня "Океану Ельзи" залишається улюбленою впродовж десятиліть (відео)

Нову версію пісні гурт присвятив українським саперам

Багато українських композицій згодом перетворилися на символи цілої епохи й з початком повномасштабної війни набули особливого сенсу. Серед них виявилася і пісня "Я їду додому" гурту "Океан Ельзи".

Цей трек вийшов 2003 року, увійшовши до акустичної збірки "Твій формат". Пісня "Я їду додому" миттєво стала однією з найулюбленіших серед українців. Її використовували в рекламній кампанії "Рошен", тому трек звучав буквально звідусіль і одразу запам’ятовувався простим словом і зворушливим звучанням.

Композиція "Океану Ельзи" розповідає про прагнення до дому, до рідних людей та знайомих місць. Пісня несе глибокий, ностальгічний підтекст, передаючи почуття розлуки та бажання бути поруч із тим, що дороге серцю.

Океан Ельзи

З початком повномасштабного вторгнення пісня набула нового сенсу, бо багато українців зараз перебувають на полі бою, далеко від дому, ризикуючи життям і не мають змоги у будь-який час обійняти своїх близьких.

У 2023 році "Океан Ельзи" випустив нову версію "Я їду додому" та чутливий кліп, присвятивши її українським саперам, тим, хто щодня очищує українську землю від мін. Частину доходів від пісні направили на транспорт та обладнання для саперних груп ЗСУ.

Наша пісня, написана понад 15 років тому, давно і добре відома "Я їду додому", зараз звучить зовсім інакше: чуттєво, з болем, але з надією, з непохитною вірою в наш дім-Україну Святослав Вакарчук

"Телеграф" писав раніше, яка пісня не втратила актуальності через 20 років. Українці її цитують та переспівують досі.