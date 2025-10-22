Рус

Вона розкачувала всі танцмайданчики: яка пісня стала вибуховою у 2003 році (відео)

Вікторія Козар
Люди танцюють на дискотеці
Люди танцюють на дискотеці. Фото freepik.com

Цю пісню високо оцінювали музичні критики

Окремі пісні залишаються популярними, незважаючи на час. Їх слухали десятки років тому і продовжують вмикати зараз. Наприклад, трек "Старі фотографії", створений Кузьмою Скрябіним.

У 2003 році американська співачка Beyonce і репер Jay-Z випустили композицію Crazy in Love, яка увійшла до дебютного сольного альбому виконавиці — Dangerously in Love. Тоді артисти були ще колегами, а згодом одружилися.

Beyonce і Jay-Z пісня Crazy in Love
Beyonce і Jay-Z у 2003 році, фото Getty Images

В українській мові назва пісні перекладається як "Шалені від кохання". У синглі йдеться про любов, від якої людина втрачає здоровий глузд і віддається почуттям. Композиція написана у стилі поп, хіп-хоп і R&B. Також у ній чутно елементи соулу та фанку 70-х років.

У композиції міститься семпл треку 1970 року квартету Chi-Lites — Are You My Woman (Tell Me So), який надав їй яскравого звучання. А хук uh-oh, uh-oh у Crazy in Love став культовим і запам'ятався публіці.

Beyonce і Jay-Z
Beyonce і Jay-Z прославились треком Crazy in Love, фото Getty Images

Beyonce і Jay-Z відзначили престижною музичною премією "Греммі" за Crazy in Love. Вони здобули перемогу у номінаціях "Найкраща R&B-пісня" та "Найкраща співпраця у стилі реп/спів". За версією журналу Rolling Stone трек визнали найкращою піснею 21-го століття.

У кліпі співачка з'явилась у білому топі і коротких шортах, показавши хореографію на вулиці. Також вона змінювала ще кілька образів: оливковий мінікостюм, короткий рожево-помаранчевий бомбер з оливковими штанами і блискучий купальник з шубою. Jay-Z постав у відеороботі у кепці та темній куртці. Станом на жовтень 2025 року кліп переглянули понад 915 мільйонів користувачів.

Beyonce і Jay-Z - Crazy in Love

