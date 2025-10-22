Вона розкачувала всі танцмайданчики: яка пісня стала вибуховою у 2003 році (відео)

Цю пісню високо оцінювали музичні критики

У 2003 році американська співачка Beyonce і репер Jay-Z випустили композицію Crazy in Love, яка увійшла до дебютного сольного альбому виконавиці — Dangerously in Love. Тоді артисти були ще колегами, а згодом одружилися.

Beyonce і Jay-Z у 2003 році, фото Getty Images

В українській мові назва пісні перекладається як "Шалені від кохання". У синглі йдеться про любов, від якої людина втрачає здоровий глузд і віддається почуттям. Композиція написана у стилі поп, хіп-хоп і R&B. Також у ній чутно елементи соулу та фанку 70-х років.

У композиції міститься семпл треку 1970 року квартету Chi-Lites — Are You My Woman (Tell Me So), який надав їй яскравого звучання. А хук uh-oh, uh-oh у Crazy in Love став культовим і запам'ятався публіці.

Beyonce і Jay-Z прославились треком Crazy in Love, фото Getty Images

Beyonce і Jay-Z відзначили престижною музичною премією "Греммі" за Crazy in Love. Вони здобули перемогу у номінаціях "Найкраща R&B-пісня" та "Найкраща співпраця у стилі реп/спів". За версією журналу Rolling Stone трек визнали найкращою піснею 21-го століття.

У кліпі співачка з'явилась у білому топі і коротких шортах, показавши хореографію на вулиці. Також вона змінювала ще кілька образів: оливковий мінікостюм, короткий рожево-помаранчевий бомбер з оливковими штанами і блискучий купальник з шубою. Jay-Z постав у відеороботі у кепці та темній куртці. Станом на жовтень 2025 року кліп переглянули понад 915 мільйонів користувачів.

Beyonce і Jay-Z - Crazy in Love

