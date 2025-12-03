Від "другої особи" до "небезпечної людини": у Мендель прорвало греблю і вона розповіла страшне про Єрмака

Останнім часом Мендель різко змінила свою позицію

Колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка раніше позитивно ставилася до Андрія Єрмака, після його звільнення раптово почала розповідати "відверте" про свого начальника. Тепер, за словами колишнього голосу президента, Єрмак, виявляється, був "найнебезпечнішою людиною" у владі.

Від кохання до ненависті — одне звільнення

Юлія Мендель обіймала посаду прессекретарки президента України з 3 червня 2019 року до 9 липня 2021 року. Вона встигла трохи попрацювати за Андрія Богдана, а після її начальником став новий голова ОП Андрій Єрмак. Поки трудові будні Мендель проходили у стінах Офісу президента, могло здатися, що її робочі відносини з Єрмаком, це "кохання з першого погляду".

Адже, за її словами, їй так подобалася робота нового голови ОП, що колишній керівник Богдан миттєво став у її очах "люмпеном".

"Якби двох Андріїв, які керували Офісом президента, побачити разом, це було б видовище не для слабкодухих. Побачивши Єрмака, Богдан перетворювався в хамуватого люмпена, який вигукує несумісні з логікою пропозиції. Єрмак відмовчувався, поводячись як родовитий аристократ, тільки іноді реагуючи на безумство тезки", — розповідала Мендель у 2021 році у своїй книзі "Кожен із нас президент".

Юлія раніше говорила, що складно уявити собі більш віддану поставленим цілям людину і з більш оригінальними підходами, ніж Єрмак, а також нахвалювала його рішення.

"Іноді у поїздках він (Єрмак – Ред.) жертвував сном, думаючи про те, як виправити ситуацію, і знаходив найбільш несподівані та правильні рішення", — стверджувала Мендель.

Мендель так хвалила Єрмака, що назвала його "другою особою держави", якою він за Конституцією не є.

"Прозріння" Мендель та розповіді про Єрмака

Останнім часом думка колишньої речниці про Єрмака різко змінилася. Не можна сказати, що це сталося миттєво, наприклад, ще в травні Мендель розповідала журналістам Politico, як Єрмак "прилип" до президента одразу після прибуття на Банкову, зблизився з ним, проводячи разом багато часу в підземному спортзалі, а потім "перехитрив" Андрія Богдана, отримавши посаду голови Офісу президента.

Вона почала розповідати, що "деякі деталі біографії Єрмака замовчуються". Мовляв, після закінчення університету в неспокійні 1990-і роки він брався за будь-яку роботу — зокрема, працював у відомому нічному клубі-дискотеці в Києві, першому такого роду після розпаду комунізму. Цей клуб відвідували як бандити, так і найвпливовіші проросійські політики. Пізніше він виконував роль посередника для люксового магазину Sanahunt, допомагаючи імпортувати ексклюзивні речі з колекцій у провідних будинках моди у Франції та Італії для олігархів і політиків.

"Ця роль була надзвичайно важливою для формування мережі контактів Єрмака", — зазначила Мендель.

Однак після звільнення Єрмака "гребелю" у Мендель прорвало. 2 грудня на "Радіо Свобода" вийшло інтерв’ю з колишньою прессекретаркою, де вона буквально проїхалася по колишньому керівнику Офісу президента.

Основні тези:

У 2019 році в США, за словами Мендель, Єрмак запитував у політичного консультанта, "як стати президентом країни";

Отже, амбіції в Андрія Борисовича доволі великі, і вони, в принципі, показово доволі великі сказала експрессекретарка президента

Єрмак подавав Зеленському інформацію так, я йому вигідно та впливав на роботу інших органів. Зокрема, вона зазначила, що нібито саме Єрмак переконував Зеленського, що повномасштабного вторгнення не буде.

Це (ця інформація про те, що Єрмак запевняв Зеленського, що Росія не нападе – ред.) не зі ЗМІ. У мене достатньо багато зв'язків залишилось. Мені це говорила не одна людина, яка близько долучена до того, що відбувається розповідає Мендель

блокував роботу правоохоронних органів;

блокував закупівлі;

зупиняв виконання конкретних доручень президента;

дзвонив чиновникам (і особисто Юлії Мендель) та забороняв робити те, що просив Зеленський;

Мендель каже, що Єрмак має вплив на правоохоронні органи та можливість запускати кримінальні провадження на рівному місці.

Зараз, коли я це говорю, мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я щодня молюся Богу, дякую за те, що я жива. Тому що Андрій Борисович – це дуже небезпечна людина сказала Мендель

Метаморфози свідомості прессекретарки, які подобаються росіянам

Варто зазначити, що останнім часом Мендель відзначалася низкою неоднозначних заяв. Наприклад, нещодавно вона писала в Twitter (X), що Україна нібито програє війну, що дуже сподобалося росіянам.

"Аргументи про те, що "Росія захопила так мало території", звучать майже по-дитячому, якщо взяти до уваги людські втрати. За три роки ми втратили більше людей, ніж населення деяких європейських країн. Моя країна стікає кров’ю. Багато тих, хто рефлекторно відкидає будь-яку мирну пропозицію, вважають, що захищають Україну. вони не мають уявлення, що насправді відбувається на лінії фронту і всередині країни прямо зараз", — заявила Мендель.

Її слова перепостив спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв із таким коментарем:

"Підпалювачам війни в ЄС та Великій Британії від колишньої прессекретарки Зеленського: "кожна наступна угода для України буде лише гірша, тому що ми (Україна) програємо".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто замінить Єрмака в Офісі президента.