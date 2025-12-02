Поки стабільні, але... Експерти розповіли, що може викликати стрибок цін на рибу

Риба — смачний та корисний продукт

В Україні зростає вартість популярної риби. Водночас ціни на інші види риб залишаються відносно стабільними, хоча й вищими, ніж рік тому — подальші прогнози залежать від багатьох факторів.

Що треба знати:

Вартість риби не демонструє різкого зростання, але стрибок цін можливий

Ціна на рибу може піти вгору через непередбачувані фактори

За можливості, можна зробити невеликі запаси

Президент Інвестиційної групи УНІВЕР, експерт з економіки Тарас Козак пояснив, що ціна на морожену рибу крім інфляції залежить від багатьох чинників. На неї впливає курс валют, обсяги вилову, попит тощо.

Очільник Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів Дмитро Загуменний зазначив, що ціни залишатимуться відносно стабільними, якщо такою ж буде ситуація. Проте на них може вплинути багато чинників.

Яка буде ситуація з електрозабезпеченням, яким буде курс, чи будуть якісь, як було два роки назад, блокування кордонів, інші чинники, які можуть вплинути на імпорт. Тоді це може безперечно впливати. Поки, якщо буде все більш-менш прогнозовано стабільно, то ціни залишатимуться стабільними, Дмитро Загуменний

Зараз ціни на рибу (окрім скумбрії, що дорожчає через квоти на вилов) не демонструють суттєвого зростання. Ситуацію можуть погіршити непередбачувані фактори: погіршення ситуації з електропостачанням, зростання курсу валют, чи нові логістичні проблеми. Але галузь адаптується до нових реалій, і різкого стрибка цін експерти не прогнозують.

Ціни на рибу в Україні

