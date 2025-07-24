Насолоджується життям поряд із рупором Кремля, поки її рідне Дніпро обстрілює Росія: де зараз дружина Пєскова Навка

Російська фігуристка має українське походження, але мовчить про війну

Дмитро Пєсков – головний рупор Кремля та особистий прес-секретар Путіна. Тетяна Навка – колишня фігуристка та олімпійська чемпіонка, родом із Дніпра. Вони одружилися у 2015 році і весь цей час спортсменка підтримує чоловіка та заробляє рублі на державних грантах.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз дружина Пєскова Тетяна Навка, як вона виглядає та чим займається.

Тетяна Навка — українське походження і шлюб із Пєсковим

Тетяна Навка народилася у Дніпрі 13 квітня 1975 року, зараз їй 50 років. Вона походить з інтелігентної родини колишніх спортсменів: мама була гімнасткою, а батько – волейболіст та баскетболіст. Фігурним катанням Навка почала займатися ще живучи у Дніпропетровську та у 12 років стала чемпіонкою України серед юніорів. Проте 1988 року вона переїхала до Москви, щоб продовжити спортивну кар'єру там.

Навка у дитинстві з батьками

У 2006 році в парі з фігуристом Романом Костомаровим Тетяна Навка здобула перемогу на Олімпійських іграх у Турині. Однак після цього вирішила закінчити спортивну кар’єру та почала працювати над своєю медійністю.

Тетяна Навка з Романом Костомаровим перемогли на Олімпійських іграх у Турині

У 2010 році після невдалого шлюбу зі своїм тренером Олександром Жуліним Навка познайомилася з прес-секретарем Путіна Дмитром Пєсковим. Він на той момент був одружений, тож колишня спортсменка дуже неохоче приймала його залицяння. Вже у 2012 році рупор Кремля розлучився з дружиною і почав таємно крутити роман із Навкою.

Так Тетяна Навка виглядала у молодості

Їхні стосунки стали публічними після народження спільної дочки Надії у 2014 році. А 1 серпня 2015 року Пєсков і Навка одружилися у Сочі. Їхнє весілля стало гучною медійною подією, на нього були запрошені зірки російського шоу-бізнесу, політики та бізнесова еліта.

Де зараз Тетяна Навка і що говорить про війну

Поки рідне місто Дніпро в Україні обстрілює путінська армія, Тетяна Навка вважає за краще мовчати про війну та насолоджуватися життям у шлюбі з Пєсковим. У лютому 2022 року вона мала необережність опублікувати пост у соцмережі з хештегом #нетвойне, проте швидко його видалила, мабуть, побоюючись наслідків. Зважаючи на становище свого чоловіка — головного пропагандиста Кремля з дуже близького оточення Путіна, не дивно, що Навка обрала мовчати.

Відомо, що після закінчення спортивної кар’єри Тетяна зайнялася продюсерською та творчою діяльністю. Вона робить льодові шоу, які транслюються російським державним телебаченням. Бренд спортсменки Navka Show займається постановкою великих льодових спектаклів. А сама вона була учасницею телевізійних льодових шоу на Першому каналі, де, що не дивно, перемагала.

Тетяна Навка часта гостя світських вечірок

У 2014 році Навка стала амбасадором Зимових Олімпійських ігор у Сочі. Також вона часта гостя на світських заходах, серед яких Каннський кінофестиваль, Московський міжнародний кінофестиваль, різні благодійні вечірки та світські раути.

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