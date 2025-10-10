Отримав медаль за відпочинок на Мальдівах? Скандал із сином Пєскова і його службою у "Вагнері" отримав продовження

Микола Чоулз брехав про свою службу у складі "Вагнера"

Микола Чоулз — старший син путінського глашатая Дмитра Пєскова, який народився в його першому шлюбі з Анастасією Будьонною. Нині йому 35 років і він стверджував, що служив у ПВК "Вагнер". Проте, як з’ясували журналісти, у той час син Пєскова відпочивав на Мальдівах.

Як пишуть російські ЗМІ, скандал спалахнув у вересні 2022 року, Миколі Чоулзу зателефонував журналіст із Фонду Навального і представився військкомом. Синові Пєскова сказали, що йому вже відправили повістку в рамках оголошеної Путіним мобілізації, а сам він має з’явитися до військкомату для проходження медогляду.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Фото: Getty Images

Під час цієї телефонної розмови Микола сказав, що він син Пєскова і вирішуватиме це питання "на іншому рівні". У квітні 2023 року він заявив, що вирушив добровольцем служити у "Вагнері" і навіть отримав медаль "За відвагу". За словами Чоулза, він був на фронті близько півроку.

Дмитро Пєсков і його син Микола Чоулз

Однак тепер скандал отримав продовження — з’ясувалося, що Пєсков-молодший під час своєї "служби" у ПВК "Вагнера" літав на Мальдіви. Як йдеться у розслідуванні видання "Мітла", 31 січня 2023 року Микола Пєсков відлетів на Мальдіви, де відпочивав три тижні. Пізніше у вересні того ж року він знову літав на острови. Про це свідчать злиті дані прикордонної служби РФ.

Крім того, в період повномасштабної війни в Україні Микола Чоулз побував не лише на райських островах, а й у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Микола Чоулз відпочивав на Мальдівах, коли нібито служив у ПВК "Вагнер"

