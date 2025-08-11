Познайомилися, коли їй було 14 років: як виглядає колишня дружина путінського глашатая Пєскова
Вони одружилися, коли їй було 18 років і прожили у шлюбі майже 20 років
Дмитро Пєсков — вірний прихвостень Путіна вже багато років, глашатай і брехун, який підігрує російській пропаганді. Він тричі був одружений і третій його шлюб із Тетяною Навкою триває й зараз. Першою його дружиною стала Анастасія Будьонна, а друга дружина – Катерина Солоцинська.
"Телеграф" розповість, що відомо про другу дружину Пєскова Катерину, яка народила йому трьох дітей, а зараз мешкає у Франції.
Катерина Солоцинська — що про неї відомо?
Колишня дружина путінського посіпаки Дмитра Пєскова Катерина Солоцинська народилася 1976 року, зараз їй 49 років. Вона походить із сім’ї дипломата Володимира Солоцинського, який у 1990-ті роки служив послом Росії у Туреччині. Її дитинство та юність пройшли у Туреччині, де вона навчалася у школі при дипломатичному представництві. Після школи Катерина вступила до МДУ на філологічний факультет.
З Пєсковим Солоцинська познайомилася в Анкарі в 1990 році. На той момент їй було всього 14 років, а йому 23 і він був одружений із першою дружиною Анастасією Будьонною. Роман у них зав’язався пізніше, коли Пєсков уже розлучився з дружиною, а одружилися вони, коли Катерина тільки стукнуло 18 років.
У шлюбі з Пєсковим Солоцинська народила трьох дітей — дочку Лізу та синів Михайла і Дениса. Після весілля молодята жили спочатку в Туреччині, а потім повернулися до Москви. Їхній шлюб тривав до того моменту, поки Пєсков не закрутив роман із фігуристкою Навкою.
Відносини Пєскова та Солоцинської закінчилися у 2012 році після 18 років спільного життя. Ініціатором розлучення була Катерина, проте їх пов’язували діти, тож колишнє подружжя спробувало зберегти дружні стосунки.
Де зараз Солоцинська?
Після розлучення із Пєсковим Катерина Солоцинська поїхала жити до Франції. Там у неї з’явилася квартира в Парижі за 1,7 млн. євро, яку, як з’ясували розслідувачі з Фонду Навального, їй і дітям міг купити колишній чоловік. Однак підтверджень цьому немає, і сам Пєсков заперечував цю інформацію.
У Парижі Солоцинська відвідувала світські заходи, займалася благодійністю та очолювала фонд "Франко-російський діалог". Також є інформація, що ексдружина Пєскова у 2017 році почала працювати в Російському центрі науки та культури в Парижі, який належить до представництва Росспівробітництва у Франції. Також у ЗМІ писали, що Солоцинська організує арт-подорожі та навіть володіє агентством у цій сфері.
Також у 2017 році з’явилася інформація, що Катерина Солоцинська почала будувати стосунки з Андрієм Григор’євим, який на 11 років молодший за неї. Пару бачили разом на світських заходах, а потім стало відомо, що у 2018 році вони одружилися.
