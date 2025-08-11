Познайомилися, коли їй було 14 років: як виглядає колишня дружина путінського глашатая Пєскова

Вони одружилися, коли їй було 18 років і прожили у шлюбі майже 20 років

Дмитро Пєсков — вірний прихвостень Путіна вже багато років, глашатай і брехун, який підігрує російській пропаганді. Він тричі був одружений і третій його шлюб із Тетяною Навкою триває й зараз. Першою його дружиною стала Анастасія Будьонна, а друга дружина – Катерина Солоцинська.

"Телеграф" розповість, що відомо про другу дружину Пєскова Катерину, яка народила йому трьох дітей, а зараз мешкає у Франції.

Катерина Солоцинська — що про неї відомо?

Колишня дружина путінського посіпаки Дмитра Пєскова Катерина Солоцинська народилася 1976 року, зараз їй 49 років. Вона походить із сім’ї дипломата Володимира Солоцинського, який у 1990-ті роки служив послом Росії у Туреччині. Її дитинство та юність пройшли у Туреччині, де вона навчалася у школі при дипломатичному представництві. Після школи Катерина вступила до МДУ на філологічний факультет.

Катерина Солоцинська та Дмитро Пєсков одружилися у 1994 році

З Пєсковим Солоцинська познайомилася в Анкарі в 1990 році. На той момент їй було всього 14 років, а йому 23 і він був одружений із першою дружиною Анастасією Будьонною. Роман у них зав’язався пізніше, коли Пєсков уже розлучився з дружиною, а одружилися вони, коли Катерина тільки стукнуло 18 років.

У шлюбі з Пєсковим Солоцинська народила трьох дітей — дочку Лізу та синів Михайла і Дениса. Після весілля молодята жили спочатку в Туреччині, а потім повернулися до Москви. Їхній шлюб тривав до того моменту, поки Пєсков не закрутив роман із фігуристкою Навкою.

Катерина Солоцинська та Дмитро Пєсков прожили у шлюбі 18 років

Відносини Пєскова та Солоцинської закінчилися у 2012 році після 18 років спільного життя. Ініціатором розлучення була Катерина, проте їх пов’язували діти, тож колишнє подружжя спробувало зберегти дружні стосунки.

Катерина Солоцинська подала на розлучення після зради чоловіка з Навкою

Де зараз Солоцинська?

Після розлучення із Пєсковим Катерина Солоцинська поїхала жити до Франції. Там у неї з’явилася квартира в Парижі за 1,7 млн. євро, яку, як з’ясували розслідувачі з Фонду Навального, їй і дітям міг купити колишній чоловік. Однак підтверджень цьому немає, і сам Пєсков заперечував цю інформацію.

Катерина Солоцинська після розлучення переїхала жити до Парижа

У Парижі Солоцинська відвідувала світські заходи, займалася благодійністю та очолювала фонд "Франко-російський діалог". Також є інформація, що ексдружина Пєскова у 2017 році почала працювати в Російському центрі науки та культури в Парижі, який належить до представництва Росспівробітництва у Франції. Також у ЗМІ писали, що Солоцинська організує арт-подорожі та навіть володіє агентством у цій сфері.

Також у 2017 році з’явилася інформація, що Катерина Солоцинська почала будувати стосунки з Андрієм Григор’євим, який на 11 років молодший за неї. Пару бачили разом на світських заходах, а потім стало відомо, що у 2018 році вони одружилися.

Пєсков та Солоцинська із сином-випускником

