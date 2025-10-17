Вуса були не завжди: як виглядає Пєсков без "йоржика" під носом

У мережі є кілька фото, на яких речника Путіна можна побачити без вусів

Дмитро Пєсков — особистий прес-секретар Путіна та його постійний супутник на різних заходах, який майстерно вміє брехати та підігравати російській пропаганді. Цього дня, 17 жовтня, він відзначає день народження – йому виповнилося 58 років.

Що варто знати:

Вуса стали "фірмовим" атрибутом зовнішності Пєскова з початку кар’єри у 2000-ті роки

Він поголив вуса лише одного разу, у червні 2014 року, програвши парі доньці Лізі

Крім фото після парі, існує мінімум один ранній знімок Піскова без вусів

"Телеграф" вирішив згадати, як у молодості виглядав Дмитро Пєсков і як він виглядає без своїх фірмових вусів, за які його прозвали "йоршиком Путіна".

Пєсков без вусів — коли це було

Пєсков — публічна особистість і до його зовнішнього вигляду завжди прикута увага преси та користувачів соцмереж. Вуса стали "фірмовим" атрибутом його зовнішності з початку публічної кар’єри у 2000-х, і він рідко від них відмовлявся.

Мало хто бачив Дмитра без вусів. Є відомості, що він почав носити їх із ранньої молодості і не розлучався майже ніколи. Однак був момент, коли він поголив їх на спір.

У червні 2014 року у мережі поширилося фото Пєскова без вусів. Як виявилося, він програв парі своїй дочці Лізі. Вони побилися об заклад, що якщо вона успішно складе Єдиний державний іспит (ЄДІ), то він розлучиться з вусами. Пєсков програв спір та незабаром опублікував фото без вусів. Через місяць знаменитий "йоржик" повернувся на своє місце.

Однак у мережі є ще одне фото, де прес-секретар Путіна без вусів. Тут він ще молодий та позує на знімку з жінкою. Однак про історію цього знімку нічого не відомо.

До речі, під час пандемії коронавірусу Дмитро Пєсков навіть відростив бороду, залишивши вуса. Однак незабаром він повернувся до звичнішого образу.

