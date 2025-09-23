Навала краси: одесити у захваті від пернатих "гостей" на пляжах (відео)

Фото та відео з Одеси порадували українців

Одеське узбережжя заполонили зграї лебедів. Ці красиві птахи були помічені як на півдні, так і на півночі міста: від 13-ї до 16-ї станції Фонтану, на пляжах Ланжерон і Лузанівка, а також у населеному пункті Крижанівка.

Відповідні кадри опубліковано на місцевому Telegram-каналі.

Лебеді зовсім не бояться людей. Вони купаються поряд, виходять на берег і не відмовляються від частування. Також граційні птахи охоче позують для фото та відео. Одесити у захваті від "навали" пернатих на морське узбережжя.

Варто зазначити, що лебеді в Одесі та області – часті гості, особливо у зимовий період. Вони зимують на лиманах і обирають для проживання території національних парків. Також лебедів можна побачити у парку Перемоги, куди їх щороку повертають після зимового утримання у зоопарку.

Нагадаємо, днями на узбережжі Одеси виявлено масове скупчення мертвих медуз. Корнероти буквально огорнули берегову лінію. На кадрах, які поширюються у соцмережах, видно, як весь берег усипаний тілами медуз різних розмірів.

Також ми повідомляли, що в Одесі на 3-й станції Фонтану мешканці виявили незвичайне та тривожне явище. В одному з місць тріснула земля, утворивши масштабні тріщини та провали.