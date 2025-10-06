Після негоди Одеса перетворилася на смітник та звалище морепродуктів (фото і відео)

Дощ, який вирував в Одесі 4 жовтня, все ж таки наробив лиха

В Одеському регіоні 4 жовтня йшов сильний дощ, який затопив деякі вулиці обласного центру. Синоптики оголошували перший (жовтий) рівень небезпеки.

Після тривалих та потужних дощів стан одеських пляжів став далеким від ідеального. Місцеве видання "УСІ" показало стан однієї з зон відпочинку біля узбережжя Чорного моря й помітно, що місцевість просто завалена різноманітним сміттям.

Пляжі в Одесі засмічені після дощів

Водночас штормом на берег винесло купу мідій. Й одесити, як повідомляється, "пасуться" на пляжі, збираючи делікатеси у заздалегідь приготовані місткості.

Одесити збирають мідій

Попри те, що дощ закінчився багато годин тому, у Маячному провулку досі стоїть вода. Як констатується, ливнева каналізація не справляється з обсягом робіт.

Вода не хоче всотуватися

Також журналісти показали наслідки потопу в Якірному провулку, біля 16 ст. Фонтану.

Зірваний асфальт в Одесі після дощу

Купа бруду після дощу біля будівництва

У міській адміністрації повідомляли, що комунальні служби продовжують роботи на закріплених територіях й станом на ранок 5 жовтня проїзду не було лише у районі вулиці Балтська дорога, 76.

Балтська дорога на карті

Дощі в Одесі

Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів поінформував, що 4 жовтня дощ на Одещині випадав рівномірно. На більшості станцій зареєстровано 12-19 мм опадів, тобто 30-50% від місячної норми. В самій Одесі випало 17 мм, при тому, що середня багаторічна норма жовтня для міста складає 37 мм.

Сума опадів в Одесі 4 жовтня

Своєю чергою 30 вересня сильні дощі, які призвели до надзвичайного стану, спостерігалися лише в Одесі, повідомляли синоптики.

На метеостанції Одеса-обсерваторія спостерігалась наступна кількість опадів:

у період з 21:00 29 вересня по 09:00 30 вересня кількість опадів склала 21 мм (значний дощ – небезпечне метеорологічне явище І рівня небезпеки, жовтий);

у період з 09:00 до 15:00 30 вересня 47 мм (значний дощ- небезпечне метеорологічне явище І рівня небезпеки, жовтий);

з 09:00 до 21:00 -73 мм (сильний дощ- стихійне метеорологічне явище ІІ рівня небезпеки, помаранчевий).

Але, як інформують синоптики, за останні 5 діб в центральних та північних районах Одещини зареєстровано від 1,5 до 2 місячних норм опадів. Рекордні показники в Одеси (114 мм) та Сербки (102 мм), де дощі навіть перекрили нестачу вологи влітку.

Загальна кількість опадів в Одесі з 30 вересня по 4 жовтня

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що перед дощами 4 жовтня мерія наперед склала список вулиць, які першими можуть піти під воду та розробила відповідну карту територій.