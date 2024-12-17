З днем народження німецькою: побажання, які розчулять до глибини душі

Виберіть найкрасивіші побажання для іменинників

День народження – це чудова нагода, щоб зробити день іменинника особливим. Це легко зробити не тільки за допомогою подарунка, але і теплих побажань від щирого серця. Будь то коротке привітання, передане особисто, або довге побажання, написане у листівці, ваші слова обов’язково подарують посмішку та радість іменинникові.

У багатьох з нас є друзі, колеги чи близькі із різних країн. Якщо вам потрібно привітати когось із німецьких друзів, для цього немає перешкод. "Телеграф" зібрав душевні привітання з днем народження німецькою. Ці слова підійдуть, щоб привітати й чоловіків, і жінок. Надихніться прикладами, щоб висловити свої почуття однією з найвиразніших мов світу!

Вітання німецькою з днем народження

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Möge dein Tag voller Freude, Lachen und Liebe sein.

(Сердечні привітання з днем народження! Нехай твій день буде сповнений радістю, сміхом та любов’ю.)

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Alles Gute zu deinem Geburtstag! Ich wünsche dir Gesundheit, Glück und Erfolg in allem, was du tust.

(Усього найкращого з твоїм днем народження! Бажаю тобі здоров’я, щастя та успіху у всьому, що ти робиш.)

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Zu deinem Ehrentag sende ich dir die besten Wünsche! Bleib so einzigartig und wunderbar, wie du bist.

(У твій день народження відправляю тобі найкращі побажання! Залишайся таким же унікальним і чудовим, яким ти є.)

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Alles Gute zum Geburtstag! Mögen alle deine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen.

(З днем народження! Нехай усі твої бажання та мрії здійсняться.)

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Ich wünsche dir einen wundervollen Geburtstag und ein großartiges neues Lebensjahr voller Abenteuer!

(Бажаю тобі чудового дня народження та чудового нового року життя, повного пригод!)

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Alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag! Lass dich heute feiern und genieße jeden Moment.

(Усієї любові та благ з твоїм днем народження! Дозволь собі сьогодні відсвяткувати та насолоджуватися кожним моментом.)

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Herzlichen Glückwunsch! Möge das neue Lebensjahr dir Glück und viele unvergessliche Momente bringen.

(Приймай сердечні привітання! Нехай новий рік життя принесе тобі щастя та безліч незабутніх моментів.)

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Zum Geburtstag alles Gute! Viel Glück, Gesundheit und Lebensfreude wünsche ich dir von Herzen.

(З днем народження! Від душі бажаю тобі удачі, здоров’я та радості життя.)

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Feier schön und genieße deinen besonderen Tag. Alles Gute zum Geburtstag!

(Святкуй красиво та насолоджуйся своїм особливим днем. З днем народження!)

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Ich wünsche dir von Herzen einen wunderbaren Geburtstag voller Überraschungen und schöner Augenblicke.

(Від щирого серця бажаю тобі чудового дня народження, повного сюрпризів і красивих моментів.)

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Zum Geburtstag alles Gute! Möge dein Leben bunt, aufregend und voller Glück sein.

(З днем народження! Нехай твоє життя буде яскравим, захоплюючим і повним щастя.)

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Zu deinem Geburtstag wünsche ich dir einen Tag, der so besonders ist wie du!

(На твій день народження бажаю тобі дня, який буде таким самим особливим, як і ти!)

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Ein Hoch auf dich und deinen Geburtstag! Lass dich feiern und genieße das Leben.

(Підіймаю бокал за тебе і твій день народження! Дозволь себе відсвяткувати та насолоджуйся життям.)

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Alles Gute zu deinem Geburtstag! Möge das kommende Jahr dir viele Gründe zum Lächeln schenken.

(З твоїм днем народження! Нехай наступний рік подарує тобі багато приводів для посмішок.)

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Herzlichen Glückwunsch! Du verdienst heute nichts anderes als Liebe, Freude und Glück.

(Сердечні привітання! Сьогодні ти заслуговуєш тільки на любов, радість і щастя.)

Раніше "Телеграф" публікував привітання з днем народження англійською.