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Листівки з днем народження сусіду: оригінальні привітання у картинках

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Листівка з днем народження
Листівка з днем народження. Фото Telegraf

Виберіть привітання для сусіда, що запам'ятається надовго

Доброзичливий і дбайливий сусід подібний до родича. Він наглядить за житлом, коли господарів немає вдома, допоможе у важких ситуаціях, буде поряд для душевної розмови та складе компанію під час відпочинку чи святкування. Якщо вам пощастило з таким сусідом, не можна упускати можливості зробити його день народження особливим.

Існує безліч способів порадувати іменинника у день народження — від простих, але душевних побажань іменинникові й до приготування святкової вечірки. У жодному разі не буде зайвою картинка з днем народження сусідові. Яскрава листівка з побажаннями завжди нагадуватиме імениннику про щасливі моменти.

"Телеграф" створив яскраві листівки, щоб ви могли привітати свого сусіда з днем народження. Збережіть картинку на свій гаджет, а потім надішліть імениннику будь-яким зручним способом.

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Раніше "Телеграф" публікував листівки та привітання з днем народження для сусідки. Не залишіть без уваги жінку, яка мешкає поряд з вами.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки