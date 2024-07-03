Листівки з днем народження сусіду: оригінальні привітання у картинках

Виберіть привітання для сусіда, що запам'ятається надовго

Доброзичливий і дбайливий сусід подібний до родича. Він наглядить за житлом, коли господарів немає вдома, допоможе у важких ситуаціях, буде поряд для душевної розмови та складе компанію під час відпочинку чи святкування. Якщо вам пощастило з таким сусідом, не можна упускати можливості зробити його день народження особливим.

Існує безліч способів порадувати іменинника у день народження — від простих, але душевних побажань іменинникові й до приготування святкової вечірки. У жодному разі не буде зайвою картинка з днем народження сусідові. Яскрава листівка з побажаннями завжди нагадуватиме імениннику про щасливі моменти.

"Телеграф" створив яскраві листівки, щоб ви могли привітати свого сусіда з днем народження. Збережіть картинку на свій гаджет, а потім надішліть імениннику будь-яким зручним способом.

Листівка на день народження сусідові

З днем народження сусідові листівка

Вітання з днем народження сусіду

З днем народження, сусіде

Листівка сусідові

Побажання сусідові з днем народження

Раніше "Телеграф" публікував листівки та привітання з днем народження для сусідки. Не залишіть без уваги жінку, яка мешкає поряд з вами.