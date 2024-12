Happy birthday: оригінальні привітання та листівки з днем народження англійською

Як привітати іноземних друзів та колег

У сучасному світі можливості спілкування справді безмежні. У багатьох з нас є друзі, колеги чи близькі з різних країн, і рано чи пізно ми стикаємося із завданням привітати їх із днем народження англійською мовою. Це не лише прояв поваги, а й чудовий спосіб зміцнити дружбу чи професійні зв’язки.

Щоб спростити вам це завдання, "Телеграф" зібрав найкращі привітання з днем народження англійською мовою у віршах та прозі, а також підготували переклад для вашої зручності. Крім того, ви знайдете оригінальні листівки, які допоможуть доповнити ваші побажання теплом та щирістю.

Привітання з днем народження англійською

I wish you a long and amazing life. I wish you great health and excellent results in all your dealings. Most importantly, I wish you happiness without measure every minute in your life. Be loved, be happy, enjoy every day!

Переклад:

Я бажаю тобі довгого та захопливого життя! Бажаю тобі міцного здоров’я та визначних результатів у всьому, що ти робиш. А найважливіше, я бажаю тобі безмірного щастя у кожній хвилині твого життя. Будь коханий, насолоджуйся кожним днем!

***

With all my heart I wish you many happy returns of the day! Let all your fond dreams, hopes and expectations come true in your new year. I wish you always to have cheerful mood, good health, strength to resist difficulties and patience, big success in all your dealings and great personal happiness! Thank you for the bright light you give me! Thank you for your being in this world! Happiness and good luck!

Переклад:

Від щирого серця вітаю тебе з днем народження! Нехай у новому твоєму році збудуться всі твої найзаповітніші мрії, надії та очікування. Хорошого радісного настрою щодня, міцного здоров’я, стійкості до негараздів і терпіння, успіхів у всіх справах та особистого щастя! Дякую за те яскраве світло, що ти даруєш! Дякую, що ти є на цьому світі! Щастя тобі й удачі!

***

May this birthday be the start of a new adventure, bringing you excitement, fulfillment, and the realization of your dreams. Wishing you strength to overcome any obstacles and the happiness that comes from true accomplishments.

Переклад:

Нехай цей день народження стане початком нової пригоди, яка приносить хвилювання, задоволення та здійснення мрій. Бажаю сил подолати будь-які перешкоди та щастя, яке приходить зі справжніми досягненнями.

***

Happy Birthday! May your life be an amazing journey full of delight and wonder. May you continue to achieve greatness and may all your efforts be rewarded. Here’s to another year of blessings and new experiences.

Переклад:

З днем народження! Нехай твоє життя буде дивовижною подорожжю, повною радості та чудес. Бажаю й надалі досягати великих висот, і нехай усі твої зусилля будуть винагороджені. За ще один рік благословень та нових вражень.

***

Happy Birthday! May the coming year bring you peace, joy, and many cherished moments with loved ones. May you embrace the adventures that await and find fulfillment in all that you do. Here’s to celebrating you today!

Переклад:

З днем народження! Нехай наступний рік принесе тобі мир, радість та безліч дорогих моментів із близькими. Прийми пригоди та знайди задоволення у всьому, що ти робиш. Сьогодні святкуємо твій день!

Побажання з днем народження англійською з перекладом

I congratulate you on your birthday!

A lot of people can with me say

That you are a very nice a great friend

Who is always ready to understand!

I wish you, too, such a faithful as you friend.

I wish to love stories have a happy end!

I wish to healthy and cheerful was your child

And to you this year fate smiled!

Переклад:

З Днем Народження Вас вітаємо!

Всі зі мною погодяться, я знаю,

Можна другом хорошим Вас звати,

Тим, хто готовий нас завжди підтримати.

Ось і Вам ми бажаємо таких же друзів,

І в коханні, щоб не знали негараздів і втрат,

Щоб діти були здорові та щасливі,

І удача завжди супроводжувала вас!

***

Let’s celebrate your birthday, honey,

And let this day be bright and sunny,

I want to wish you greatest thing,

Get, what you want – just anything!

Amazing life will be your way,

Forever, not only today.

And let all your troubles disappear,

And all your friends be always near!

Переклад:

Відзначимо день народження твій

В день цей сонячний такий,

Я найкращого бажаю:

Щоб все, що хочеш, знаходив,

Чудовому життю будував шлях,

Завжди, сьогодні, не забудь

Нехай проблеми зникають,

Друзі тебе не лишають!

***

Wish you on your Birthday

Many happy moments.

Let all your days be gorgeous

And successful always.

Also, wish you amazing

And lucky, joyful life.

Let it be always blessed,

Let your heart be in love!

Переклад:

Бажаю тобі в день народження

Багато щасливих миттєвостей.

Нехай дні завжди будуть успішними

І приголомшливі, звичайно.

Нехай стане твоє життя вдалим

І повним радості на додачу.

Благословення бажаю,

І в серці нехай кохання палає.

***

Brilliant smiles

And best wishes,

Let all dreamy’s stars

Be in the right position.

If some wrong things happen

Be strong, don’t be mad.

It is not important,

All of the bad things end.

Let your life shines brightly,

And be healthy always.

Live wonderful, lucky.

I wish you Happy Birthday!

Переклад:

Блискучих посмішок,

Побажань найкращих,

Нехай усі зірки побажань

Стануть у правильний ключик.

Що б раптом не сталося,

Силу май, не витрачай нерви.

Знай, все це не має значення,

Все минеться неодмінно.

Життя нехай буде яскравим.

У ньому — здоров’я, везіння.

Нехай усе буде чудово.

І всіх благ. З днем народження!

Листівка з днем народження англійською

З днем ​​народження, мій найдорожчий друг і колега! Бажаю всього найкращого у твій день народження і завжди!

Бажаю вам щасливого дня народження та прекрасного року!

З днем народження!

З днем народження! Бажаю тобі дня народження, сповненого натхненням, мотивацією та сміливістю слідувати за своїми мріями. У тебе це є!

З днем ​​народження! Працювати з вами завжди приємно