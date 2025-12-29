Рус

Більше не треба морочитися. Головні хіти подарунків на Новий рік, які зроблять вашу дитину щасливою у 2026-му

Тетяна Кармазіна
Діти на свято. Фото Freepik

Головне — це увага до захоплень дитини

Наближається 2026 рік — рік Червоного Вогняного Коня за східним календарем. Цей символ уособлює енергію, рух та прагнення до нових вершин. Щоб свято стало незабутнім, важливо підібрати подарунок, який не тільки порадує дитину, а й відповідатиме її віковим інтересам.

В цьому році актуальні як класичні іграшки, так і технологічні новинки. "Телеграф" зібрав найкращі ідеї подарунків для дітей різного віку та на будь-який гаманець.

Малюки (від 0 до 3 років)

Для найменших важливо вибирати безпечні подарунки, що сприяють сенсорному розвитку та моториці.

  • Сенсорні та розвиваючі іграшки: м’які кубики, сортери, пірамідки та музичні килимки.
  • Символ року: м’яка іграшка-конячка з гіпоалергенних матеріалів стане чудовим супутником для сну.
  • Толокари та гойдалки: дитячі конячки-гойдалки ідеально вписуються в тематику 2026 року.
Дитина на толокарі
Дитина на толокарі. Фото: lolo.com.ua

Дошкільнята (від 4 до 6 років)

У цьому віці діти активно пізнають світ через сюжетно-рольові ігри та творчість.

  • Набори для творчості: розпис ялинкових куль із зображенням конячки, набори для ліплення чи малювання світлом.
  • Інтерактивні вихованці: роботи-собаки або конячки, які реагують на дотики та команди.
  • Сюжетні набори: кухні, майстерні, будиночки для ляльок та гаражі для машин.
Дитячий ігровий набір автотрек
Дитячий ігровий набір автотрек. Фото: autovalom.com.ua

Молодші школярі (від 7 до 11 років)

Для дітей цього віку на перший план виходять хобі, конструювання та перші гаджети.

  • Конструктори: LEGO як і раніше залишається одним із найбажаніших подарунків, включаючи тематичні набори з Minecraft.
  • Наукові досліди: набори хімічних експериментів, вирощування кристалів чи вивчення космосу.
  • Гаджети для навчання та відпочинку: розумні колонки, дитячий смарт-годинник або графічні планшети.
Графічний планшет для дитини
Графічний планшет для дитини. Фото: 100grn.com.ua

Підлітки (від 12 до 17 років)

Вибір подарунка для підлітка вимагає уваги до його індивідуальності та сучасних трендів.

  • Електроніка: бездротові навушники, ігрові приставки (PlayStation, Xbox), смартфони останніх моделей або акумулятори.
  • Враження: квитки на концерт улюбленого виконавця, похід у квест-рум чи майстер-клас з інтересів.
  • Стиль та затишок: фотоапарати миттєвого друку, стайлери для волосся, брендові рюкзаки або стильний мерч.
Квест-рум для підлітків
Квест-рум для підлітків. Фото: xroom.com.ua

