Більше не треба морочитися. Головні хіти подарунків на Новий рік, які зроблять вашу дитину щасливою у 2026-му

Головне — це увага до захоплень дитини

Наближається 2026 рік — рік Червоного Вогняного Коня за східним календарем. Цей символ уособлює енергію, рух та прагнення до нових вершин. Щоб свято стало незабутнім, важливо підібрати подарунок, який не тільки порадує дитину, а й відповідатиме її віковим інтересам.

В цьому році актуальні як класичні іграшки, так і технологічні новинки. "Телеграф" зібрав найкращі ідеї подарунків для дітей різного віку та на будь-який гаманець.

Малюки (від 0 до 3 років)

Для найменших важливо вибирати безпечні подарунки, що сприяють сенсорному розвитку та моториці.

Сенсорні та розвиваючі іграшки: м’які кубики, сортери, пірамідки та музичні килимки.

м’які кубики, сортери, пірамідки та музичні килимки. Символ року: м’яка іграшка-конячка з гіпоалергенних матеріалів стане чудовим супутником для сну.

м’яка іграшка-конячка з гіпоалергенних матеріалів стане чудовим супутником для сну. Толокари та гойдалки: дитячі конячки-гойдалки ідеально вписуються в тематику 2026 року.

Дитина на толокарі. Фото: lolo.com.ua

Дошкільнята (від 4 до 6 років)

У цьому віці діти активно пізнають світ через сюжетно-рольові ігри та творчість.

Набори для творчості: розпис ялинкових куль із зображенням конячки, набори для ліплення чи малювання світлом.

розпис ялинкових куль із зображенням конячки, набори для ліплення чи малювання світлом. Інтерактивні вихованці: роботи-собаки або конячки, які реагують на дотики та команди.

роботи-собаки або конячки, які реагують на дотики та команди. Сюжетні набори: кухні, майстерні, будиночки для ляльок та гаражі для машин.

Дитячий ігровий набір автотрек. Фото: autovalom.com.ua

Молодші школярі (від 7 до 11 років)

Для дітей цього віку на перший план виходять хобі, конструювання та перші гаджети.

Конструктори: LEGO як і раніше залишається одним із найбажаніших подарунків, включаючи тематичні набори з Minecraft.

LEGO як і раніше залишається одним із найбажаніших подарунків, включаючи тематичні набори з Minecraft. Наукові досліди: набори хімічних експериментів, вирощування кристалів чи вивчення космосу.

набори хімічних експериментів, вирощування кристалів чи вивчення космосу. Гаджети для навчання та відпочинку: розумні колонки, дитячий смарт-годинник або графічні планшети.

Графічний планшет для дитини. Фото: 100grn.com.ua

Підлітки (від 12 до 17 років)

Вибір подарунка для підлітка вимагає уваги до його індивідуальності та сучасних трендів.

Електроніка: бездротові навушники, ігрові приставки (PlayStation, Xbox), смартфони останніх моделей або акумулятори.

бездротові навушники, ігрові приставки (PlayStation, Xbox), смартфони останніх моделей або акумулятори. Враження: квитки на концерт улюбленого виконавця, похід у квест-рум чи майстер-клас з інтересів.

квитки на концерт улюбленого виконавця, похід у квест-рум чи майстер-клас з інтересів. Стиль та затишок: фотоапарати миттєвого друку, стайлери для волосся, брендові рюкзаки або стильний мерч.

Квест-рум для підлітків. Фото: xroom.com.ua

Раніше ми писали, що можна подарувати на Новий 2026 батькам. Також ми писали, який подарунок сподобається подрузі та коханому чоловікові.