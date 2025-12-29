Більше не треба морочитися. Головні хіти подарунків на Новий рік, які зроблять вашу дитину щасливою у 2026-му
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Головне — це увага до захоплень дитини
Наближається 2026 рік — рік Червоного Вогняного Коня за східним календарем. Цей символ уособлює енергію, рух та прагнення до нових вершин. Щоб свято стало незабутнім, важливо підібрати подарунок, який не тільки порадує дитину, а й відповідатиме її віковим інтересам.
В цьому році актуальні як класичні іграшки, так і технологічні новинки. "Телеграф" зібрав найкращі ідеї подарунків для дітей різного віку та на будь-який гаманець.
Малюки (від 0 до 3 років)
Для найменших важливо вибирати безпечні подарунки, що сприяють сенсорному розвитку та моториці.
- Сенсорні та розвиваючі іграшки: м’які кубики, сортери, пірамідки та музичні килимки.
- Символ року: м’яка іграшка-конячка з гіпоалергенних матеріалів стане чудовим супутником для сну.
- Толокари та гойдалки: дитячі конячки-гойдалки ідеально вписуються в тематику 2026 року.
Дошкільнята (від 4 до 6 років)
У цьому віці діти активно пізнають світ через сюжетно-рольові ігри та творчість.
- Набори для творчості: розпис ялинкових куль із зображенням конячки, набори для ліплення чи малювання світлом.
- Інтерактивні вихованці: роботи-собаки або конячки, які реагують на дотики та команди.
- Сюжетні набори: кухні, майстерні, будиночки для ляльок та гаражі для машин.
Молодші школярі (від 7 до 11 років)
Для дітей цього віку на перший план виходять хобі, конструювання та перші гаджети.
- Конструктори: LEGO як і раніше залишається одним із найбажаніших подарунків, включаючи тематичні набори з Minecraft.
- Наукові досліди: набори хімічних експериментів, вирощування кристалів чи вивчення космосу.
- Гаджети для навчання та відпочинку: розумні колонки, дитячий смарт-годинник або графічні планшети.
Підлітки (від 12 до 17 років)
Вибір подарунка для підлітка вимагає уваги до його індивідуальності та сучасних трендів.
- Електроніка: бездротові навушники, ігрові приставки (PlayStation, Xbox), смартфони останніх моделей або акумулятори.
- Враження: квитки на концерт улюбленого виконавця, похід у квест-рум чи майстер-клас з інтересів.
- Стиль та затишок: фотоапарати миттєвого друку, стайлери для волосся, брендові рюкзаки або стильний мерч.
Раніше ми писали, що можна подарувати на Новий 2026 батькам. Також ми писали, який подарунок сподобається подрузі та коханому чоловікові.