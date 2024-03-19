У улюбленої тенісистки Лукашенка сталося горе

Тенісистка втратила коханого

У Маямі (США) у віці 42 років помер колишній хокеїст, тренер ХК "Салават Юлаєв" Костянтин Кольцов. Спортсмен вирушив у США до своєї коханої тенісистки Аріни Соболенко, яка цього року виграла Турнір Великого Шлему.

Про смерть Кольцова повідомляє пресслужба "Салавата Юлаєва" у Telegram. У Маямі незабаром розпочнеться турнір, де мала зіграти Аріна.

"З глибоким сумом повідомляємо, що пішов з життя тренер "Салавата Юлаєва" Костянтин Кольцов. Він був сильною і життєрадісною людиною, його любили і поважали гравці, колеги, вболівальники. Костянтин Євгенович назавжди вписав себе в історію нашого клубу. Кольцов вигравав чемпіонат й Кубок Гагаріна у складі "Салавата Юлаєва", проробив величезну роботу в тренерському штабі команди", — йдеться у повідомленні клубу.

Білорус виступав на професійному рівні з 1997 по 2015 роки. У Росії він грав за "Сєвєрсталь", новокузнецький "Металург", "Ак Барс", "Спартак", "Салават Юлаєв" та "Атлант", на батьківщині — за "Юність" та мінське "Динамо". Крім того, Костянтин провів три сезони в НХЛ, виступаючи за "Піттсбург".

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є активним уболівальником Соболенко, попри те, що тенісистка зреклася його публічно.