Світоліна та Ко проти Румунії: розклад, трансляції та результати матчів Кубка Біллі Джин Кінг (відео)
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Збірна України з тенісу стартує у відборі міжнародного турніру
У п’ятницю, 12 квітня, матчем Леся Цуренка — Ана Богдан стартує кваліфікаційний матч Кубка Біллі Джин Кінг-2024. Напередодні в українському тенісі пролунав скандал через слова вітчизняного тенісиста.
У прямому ефірі в Україні матчі жіночої національної команди проти Румунії покаже YouTube канал Setanta Sports. Про це повідомляє пресслужба офіційного транслятора в Instagram.
Додамо, що за національну команду зіграють Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Людмила та Надія Кіченок. Ігри відбудуться у США.
Розклад та результати відбіркового етапу Кубка Біллі Джин Кінг-2024:
П’ятниця, 12 квітня, 20:00
Леся Цуренко — Ана Богдан
Еліна Світоліна — Жаклін Крістіан
Субота, 13 квітня, 18:00
Еліна Світоліна — Жаклін Крістіан
Леся Цуренко — Ана Богдан
Людмила Кіченок/Надія Кіченок — Анка Тодоні/Мара Гає
Пряма відеотрансляція матчу Україна — Румунія
Нагадаємо, українки блискуче виступили на першому Турнірі Великого Шлему у цьому році — Australian Open-2024. Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Ястремська та інші. Перемогу в Мельбурні здобула "нейтральна" спортсменка з Білорусі Аріна Соболенко.