Світоліна та Ко проти Румунії: розклад, трансляції та результати матчів Кубка Біллі Джин Кінг (відео)

Збірна України з тенісу стартує у відборі міжнародного турніру

У п’ятницю, 12 квітня, матчем Леся Цуренка — Ана Богдан стартує кваліфікаційний матч Кубка Біллі Джин Кінг-2024. Напередодні в українському тенісі пролунав скандал через слова вітчизняного тенісиста.

У прямому ефірі в Україні матчі жіночої національної команди проти Румунії покаже YouTube канал Setanta Sports. Про це повідомляє пресслужба офіційного транслятора в Instagram.

Додамо, що за національну команду зіграють Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Людмила та Надія Кіченок. Ігри відбудуться у США.

Розклад та результати відбіркового етапу Кубка Біллі Джин Кінг-2024:

П’ятниця, 12 квітня, 20:00

Леся Цуренко — Ана Богдан

Еліна Світоліна — Жаклін Крістіан

Субота, 13 квітня, 18:00

Еліна Світоліна — Жаклін Крістіан

Леся Цуренко — Ана Богдан

Людмила Кіченок/Надія Кіченок — Анка Тодоні/Мара Гає

Пряма відеотрансляція матчу Україна — Румунія

Нагадаємо, українки блискуче виступили на першому Турнірі Великого Шлему у цьому році — Australian Open-2024. Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Ястремська та інші. Перемогу в Мельбурні здобула "нейтральна" спортсменка з Білорусі Аріна Соболенко.