"Кріпаки знахабніли": у РФ вирує скандал через тенісистів

Російські тенісисти живуть і працюють на Заході, через що вони не залежать від Кремля

Депутат Держдуми Світлана Журова прокоментував той факт, що російські топтенісисти хочуть поїхати на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі й заробляють гроші на Заході. Глава російського спорту назвав їх "іноагентами".

Відповідний коментар Журової наводить vprognoze.ru. Світлана згодна з тим, що російські тенісисти через специфіку своєї роботи фактично є "іноагентами".

"Тенісисти – заручники цієї ситуації. Я навіть трохи виправдовую їх зараз. У них така специфіка, що практично немає змагань, які фінансувалися б у Росії. Вони живуть і тренуються на Заході й змушені це робити, оскільки по-іншому ніяк. І свої витрати вони оплачують самі, тому претензії до них пред’являти складно.

У тенісі так завжди буде. І або ми це приймаємо, або потрібно всіх одразу записувати в іноагенти. Така специфіка виду спорту", – сказала депутат Держдуми.

У мережі розкритикували Журову за цю заяву. Користувачі зазначили, що влада РФ досі вважає росіян кріпаками, які не мають права заробляти гроші на Заході.

Нагадаємо, представник МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Україну та Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у злочинній змові. Крім того, у РФ образили голову МОК Томаса Баха.