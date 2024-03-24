"Протестують лише там, де їм вигідно": перша ракетка України висловився про лицемірство тенісисток

Спортсмен може потрапити в сексистський скандал після таких заяв

Найкращий тенісист України Віталій Сачко (№175 АТР) поділився думками щодо рівності призових у турах ATP та WTA. До речі, українські тенісистки тішать результатами у Турі набагато частіше, ніж чоловіки.

Відповідний коментар Сачка наводить sport-express.ua. Тенісист вважає несправедливістю рівність призових на жіночих та чоловічих турнірах найвищого рівня.

– Нещодавно Нік Кірьос заявив, що виступає проти рівності призових у жінок і чоловіків на турнірах Grand Slam. Його цитата: "Я грав чотири години на Відкритому чемпіонаті Австралії, а Еліна Світоліна грала близько 40 хвилин, і нам обом заплатили однаково". Погоджуєтеся?

– Я також бачу в цьому несправедливість. На турнірах Grand Slam призові в чоловіків і жінок однакові, але відвідувачів та глядачів онлайн набагато більше саме на чоловічих матчах.

Ок, я, в принципі, згоден із тим, що в сучасному світі усі повинні бути рівними. Проте чому жінки не виступають за те, що вони також хочуть грати до перемоги в трьох сетах, як і чоловіки? Вони не протестують за те, аби грати так само як і чоловіки. Вони протестують лише там, де їм вигідно.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Ангеліна Калініна вибила з турніру у Маямі другу ракетку світу Аріну Соболенко. До речі, напередодні тут за загадкових обставин помер колишній хлопець нейтральної спортсменки з Білорусі.