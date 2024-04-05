"Паразит": глава російського спорту назвав тенісистів іноагентами та отримав відповідь

Російський чиновник пригрозив російським тенісистам статусом іноагента

Голова Олімпійського комітету Станіслав Поздняков назвав російських тенісистів "командою іноагентів". Багато російських чиновників виступають проти поїздки російських атлетів на Олімпійські ігри у Парижі.

Відповідний коментар Поздняков написав на своєму telegram-каналі. Він порівняв російських тенісистів, які хочуть виступити на Олімпіаді (Дар’я Касаткіна, Данило Медведєв) з іноземними агентами.

"Зараз у публічному просторі розгорнулася дискусія між Іриною Вінер та представниками тенісу щодо виступу на Олімпійських іграх у нейтральному статусі.

Хочу наголосити, що поділяю та підтримую позицію Ірини Олександрівни, наші думки тут повністю збігаються. Єдине, не погоджуся з визначенням "команда бо*мжів" саме у випадку тенісистів, які більшу частину часу живуть за кордоном, там же заробляють, стверджують при цьому, що "грають за себе", засуджують політику своєї країни та СВО.

Тож правильніше, на мій погляд, – "команда іноагентів". Для якої точно не виникне перешкод представляти на Олімпіаді самих себе. Тим більше, що індивідуальне олімпійське підприємництво зараз активно пропагується із Лозанни”, – написав Поздняков.

У мережі висміяли Позднякова. Користувачі зазначили, що голова олімпійського комітету виступає проти Олімпіади, а один навіть назвав чиновника "паразитом".

Раніше представник МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Україну та Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у злочинній змові. Крім того, у РФ образили голову МОК Томаса Баха.