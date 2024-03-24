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Українська тенісистка довела улюбленицю Лукашенка до істерики прямо на корті (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ангеліна Калініна Новина оновлена 24 березня 2024, 11:18
Ангеліна Калініна. Фото instagram.com/angie_kalinina

Українка здобула найбільшу перемогу в кар’єрі з огляду на рейтинг суперниці

Відома українська тенісистка Ангеліна Калініна (№36 WTA) сенсаційно пробилася до 1/8 фіналу на турнірі WTA 1000 у Маямі, вибивши другу ракетку світу Аріну Соболенко (№2 WTA). До речі, напередодні в Маямі за загадкових обставин помер колишній хлопець нейтральної спортсменки з Білорусі.

Поєдинок третього кола завершився перемогою українки у 3 сетах із рахунком 6:4, 1:6, 6:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, це була перша очна зустріч тенісисток. До речі, Ангеліна вдруге у кар’єрі перемогла суперницю з топ-5 рейтингу WTA. Після поразки Соболенко почала істерити та бити ракеткою корт. У 4-му колі Калініна зіграє проти Юлії Путінцевої (№68 WTA) із Казахстану.

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Додамо, що Калініна залишилася єдиною представницею України в одиночному розряді на турнірі у Маямі. Раніше вибули Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська, Марта Костюк знялася зі змагань.

Нагадаємо, Соболенко цього сезону виграла Турнір Великого Шлему (ТВШ) Відкритий чемпіонат Австралії-2024. Це порадувало самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, котрий є фанатом тенісистки. Сама Аріна на "Ролан Гаррос-2023" відхрестилася від Лукашенка.

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#Теніс #Ангеліна Калініна #Аріна Соболенко