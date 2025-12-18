Джошуа — Пол: онлайн-трансляція церемонії зважування (відео)

Медіатиждень шоу Джошуа — Пол добігає кінця

У ніч на п’ятницю, 19 грудня (час київський), у Маямі (штат Флорида, США) відбудеться традиційна церемонія зважування учасників шоу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) — Джейк Пол (12-1, 7 КО). За підсумками процедури боксери проведуть фінальну битву поглядів.

Що потрібно знати

Ентоні та Джейк зустрінуться в Маямі на церемонії зважування

Боксери проведуть фінальну дуель поглядів

Бій Джошуа — Пол відбудеться в ніч проти 20 грудня (час київський)

У прямому етері в Україні пряма трансляція церемонії зважування Джошуа — Пол доступна для перегляду на YouTube-каналі MVP — Most Valuable Promotions. Зважившись, боксери проведуть традиційну дуель перед боєм.

Вечір боксу Джошуа — Пол відбудеться в ніч проти суботи, 20 грудня, в Маямі. Напередодні "Телеграф" повідомляв, що шоу можна переглянути в Україні. До речі, Джошуа — беззаперечний фаворит.

Нагадаємо, медіатиждень вечора боксу Джошуа — Пол стартував із відкритих тренувань. Під час цього заходу в рамках шоу вже відбулися перші бої. Наступного дня Ентоні й Джейк зустрілися віч-на-віч на фінальній пресконференції.