Джошуа — Пол: онлайн-трансляція перших боїв та відкритих тренувань (відео)

Учасники вечора боксу вийдуть на публіку перед боєм

У середу, 17 грудня, офіційно стартує медіатиждень шоу Джошуа — Пол. Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), боксер-блогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) та інші учасники шоу проведуть відкриті тренування перед поєдинком.

Що потрібно знати

Джошуа та Пол зустрінуться у Маямі

Боксери проведуть відкриті тренування

Під час заходу пройдуть 3 поєдинки

У прямому етері в Україні захід покаже YouTube-канал MVP — Most Valuable Promotions. Початок церемонії о 01:00 за київським часом.

Пряма трансляція відкритих тренувань учасників шоу Джошуа — Пол, а також розігрівальних боїв

Очікується, що учасники шоу Джошуа — Пол вийдуть на ринг для показових вправ, після чого дадуть короткий коментар. Не виключено, що Ентоні та Джейк зійдуться у дуелі поглядів, хоча ця "процедура" зазвичай не входить до програми відкритих тренувань. Додамо, що після відкритих занять на глядачів чекає 3 професійні 6-раундові поєдинки.

Кард учасників шоу після відкритих тренувань Джошуа — Пол

Нагадаємо, вечір боксу Джошуа — Пол відбудеться у п’ятницю, 19 грудня, у Маямі (штат Флорида США). Напередодні "Телеграф" повідомляв, що шоу можна переглянути в Україні. До речі, Джошуа — беззаперечний фаворит.