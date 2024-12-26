Футболіст збірної України одружився (фото, відео)

Гравець покінчив із холостяцьким життям

Воротар "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін одружився зі своєю дівчиною Мариною Галаган. Нещодавно кіпер не потис руку російському гравцю "Монако" Олександру Головіну перед матчем Ліги чемпіонів, викликавши переполох у Росії.

Про весілля повідомив сам страж воріт у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Урочиста подія відбулася 24 грудня.

Анатолій Трубін одружився

Трубін та Галаган зустрічаються шість років. У квітні 2024 року воротар зробив пропозицію Марині, і вона сказала "Так".

Нагадаємо, Трубін взяв участь у листопадовому зборі збірної України в Лізі націй УЄФА, за підсумками якого Синьо-жовті пробилися у плей-оф за місце у дивізіоні А. Нашим суперником у плей-оф стане збірна Бельгії.

Зазначимо, у першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му — зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1). В останній грі групового етапу збірна України переграла Албанію (2:1).