"На д*білів не ображаються": у Росії ополчилися на українського футболіста

Вчинок українця, схоже, зачепив російського гравця

Футбольний агент, представник російського хавбека "Монако" Олександра Головіна Олександр Клюєв прокоментував вчинок українського воротаря "Бенфіки" Анатолія Трубіна. Напередодні страж воріт не потис руку росіянину перед матчем Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25.

Відповідний коментар Клюєва наводить Odds.ru. Агент образив українського воротаря, а також наголосив, що інцидент ніяк не вплинув на Головіна, хоч його команда і програла вдома.

"В Олександра досить стійка психіка. На д*білів не ображаються. Якщо людині бог мізки не дав, що тут зробиш. Сашу це не вивело з ладу, у тій грі він продемонстрував гарний рівень гри. У "Монако" сталося прикре вилучення на початку другого тайму, що вплинуло на результат матчу", — сказав Клюєв.

Зазначимо, у першому стиковому матчі Ліги чемпіонів між "Монако" та "Бенфікою" з рахунком 0:1 перемогли португальці. Перед початком зустрічі Трубін демонстративно не потис руку Головіну. Поєдинок-відповідь між командами відбудеться 18 лютого.

Відеоогляд матчу "Монако" — "Бенфіка"

Нагадаємо, Трубін двічі не потиснув руку Головіну у поточному розіграші Ліги чемпіонів. Минулого разу вчинок Анатолія викликав переполох у Росії. Скандал дійшов до Держдуми РФ, де заявили, що українця вигнали б зі збірної, якби він вчинив інакше.