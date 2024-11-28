"Його залякали": у Росії бісяться через вчинок українського футболіста

Український воротар не потиснув руку росіянину у головному єврокубку

Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев заявив, що воротаря "Бенфіки" та збірної України Анатолія Трубіна залякали в Україні. Нібито через це страж воріт відмовився тиснути руку російському півзахиснику "Монако" Олександру Головіну перед матчем Ліги чемпіонів.

Відповідний коментар Свищева наводить metaratings.ru За словами Свищева, Трубіна вигнали зі збірної, якби він потис руку Головіну.

"Трубін – молодий український хлопець, його просто залякали у себе на батьківщині. Українські спортсмени мають чітку вказівку від свого керівництва – ні в якому разі не тиснути руки росіянам, не фотографуватися з ними. Якби Трубін потиснув руку Головіну, його б захейтили на Батьківщині й вигнали б зі збірної та взагалі звідки тільки можна.

Українські спортсмени – бідолахи, вони живуть під жорстким пресингом страху. Футбольні клуби – це багатонаціональні команди. І що тепер кожен футболіст, виходячи на поле, думатиме, з якою країною яка політична обстановка зараз, кому тиснути руку, а кому ні? Це безглуздо, звичайно.

Трубіну потім буде соромно за свою поведінку. А Головіну треба не звертати увагу на такі дурні вчинки та провокації суперника. Він шикарний футболіст, ми пишаємося його грою і радіємо його успіхам", – сказав Свищев.

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту, депутат Держдуми РФ Світлана Журова заявила, що Трубіну нібито не можна було вчинити інакше.

"Іншого чекати від них не слід. У них є вказівки. Якби український воротар потис руку Головіну, міг би не повертатися на Україну. Свого часу їхня легкоатлетка Ярослава Магучіх після фотографії з Марією Ласіцкене зазнала жорсткої критики. У результаті їй довелося перебільшено говорити про те, що не любить Росію, щоб дали спокій. Не хочу входити в їхнє становище, просто констатую факт.

За кордоном українські та російські спортсмени спілкуються. І раніше спілкувалися, проводили час разом, їздили на збори. А потім усі зрозуміли, що цього не можна робити. Нашим спортсменам не треба на це реагувати, а просто тренуватися та грати. Коли це все закінчиться, треба буде окремо промовляти, що спортсмени мають усі один одному тиснути руки або не тиснути взагалі", – цитує Журову "РБ Спорт".

Відеоогляд матчу "Монако" — "Бенфіка"

Нагадаємо, восени 2024 року збірна України разом із Трубіним грала у першій групі дивізіону B Ліги націй з командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Це означає, що на Синьо-жовтих чекає стиковий матч за право зіграти в Лізі А.