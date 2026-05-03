Найсексуальніша вболівальниця ЧС-2022 звела з розуму оператора Формули-1: відео стало вірусним
Дівчина потрапила у пряму трансляцію та підірвала Інтернет
Хорватська супермодель та інфлюєнсерка Івана Кнолль несподівано засвітилася на етапі Формули-1 у Маямі (США). Дівчина випадково потрапила у пряму трансляцію гоночного уїк-енду, а відео з нею завірусилося в мережі.
У соцмережах набирає популярність кадри, на яких Кнолль іде по паддоку. Про це повідомляє "Телеграф".
Оператор телеканалу Sky Sports знімав інтерв’ю у прямому етері та помітив у кадрі ефектну дівчину. Він одразу "забув" про свою роботу і почав знімати красуню, а не героїв випуску. Також він зняв реакцію механіків McLaren. Цією красунею виявилася Кнолль, яка гуляла по паддоку в топ-бра та коротких джинсових шортах.
Івана поділилася ефектними фото з гоночного вікенду.
Нагадаємо, Кнолль прославилася завдяки своїм провокаційним вбранням на чемпіонаті світу-2022 з футболу у Катарі. Після Мундіалю Івана ходила і на матчі НБА, і на фінал Ліги чемпіонів, проте колишнього ажіотажу вже досягти їй не вдалося.