Від новорічного дива до руїн: як занепала фабрика на Тернопільщині, де вручну видували ялинкові прикраси на весь СРСР

Історія про сумну долю легендарного виробництва, де вручну видували скляні кульки і виготовляли фігурки Дідів Морозів для мільйонів родин.

Колись у невеликому місті на Тернопільщині створювали новорічне диво для мільйонів родин. Тут вручну видували скляні кульки, ліпили фігурки казкових персонажів і давали роботу майже півтори тисячі людей. Фабрика у Теребовлі була одним із найбільших виробництв ялинкових прикрас в усьому Радянському Союзі (яких, до слова, було не так і багато).

"Телеграф" розповідає, чому підприємство, яке працювало з 1965 року і мало власний унікальний стиль, закрилось у 2010-му, а від новорічної легенди Тернопільщини лишились лише руїни.

Тут працювало 1500 людей і видували кульки вручну: як виглядала фабрика у часи розквіту

Теребовлянську фабрику ялинкових прикрас відкрили у 1965 році. Це було значне підприємство для невеликого міста на Тернопільщині. У найкращі часи тут працювало майже 1500 людей.

Фабрика випускала широкий асортимент новорічних прикрас. Склодуви вручну видували традиційні скляні кульки. Окремо виготовляли фігурки, які ставили під ялинки.

Підприємство стало настільки знаковим, що жодна екскурсія рідним краєм для дітей з Тернопільщини не обходилась без візиту сюди. Школярі приїжджали на фабрику не лише з області, а й з інших регіонів. Звідти обов'язково треба було привезти сувенір на пам'ять.

Особливо популярними були статуетки Дідів Морозів та Снігурок. Ці персонажі з'являлись у кожній радянській родині під час новорічних свят. Теребовлянські майстри створювали їх з особливою майстерністю.

Фігурки зараз зберігаються у музеї. Фото explorer.lviv.ua

Вироби мали свій унікальний стиль. Їх легко можна було впізнати серед прикрас з інших виробництв. Продукція мала попит не лише на Тернопільщині, а й далеко за її межами.

Такі фігурки випускали у 80-их саме на цій фабриці.

При фабриці навіть працював власний музей. Там зберігались найкращі зразки виробів різних років. Деякі фігурки, створені у 1970-х роках, збереглись до сьогодні.

Фігурки, створені на Теребовлянській фабриці ялинкових прикрас. Фото - Терен

Та найчастіше іграшки зараз можна відшукати лише у приватних колекціях

Також продавались набори з гірлянд, фігурок та ялинкових прикрас

Сумна доля Теребовлянської фабрики

Проблеми на підприємстві почались пізніше. Точних причин занепаду ніхто публічно не називає. Але результат очевидний для всіх.

Зараз приміщення фабрики у стані занепаду. Фото - explorer.lviv.ua

Фабрика припинила роботу приблизно у 2010 році. Виробництво зупинилось повністю. Майже 1500 робочих місць зникли.

Що залишилось від фабрики. Фото explorer.lviv.ua

У 2018 році почалась офіційна процедура банкрутства. Підприємство, яке майже 45 років створювало новорічні прикраси, перестало існувати юридично.

На підлозі залишились іграшки. Фото explorer.lviv.ua

Приміщення колишньої фабрики стоять порожні і занедбані. Будівлі поступово руйнуються, бо без догляду.

Залишились форми для видування іграшок. Фото explorer.lviv.ua

Деякі майстрині, які працювали на фабриці, передали своє вміння дітям і онукам. Вони зберегли частину технологій виготовлення прикрас. Але це вже не масове виробництво, а поодинокі випадки.

Виготовляли на фабриці і ялинку "Малютка". Фото explorer.lviv.ua

Тепер це предмет полювання поціновувачів раритету

Фабрика не працює вже близько 20 років. А колись це було одне з найбільших виробництв у Радянському Союзі. Тепер ялинкові іграшки з Теребовлі стали історією.

Колись майже у кожного були такі іграшки, а тепер це просто сміття. Фото explorer.lviv.ua

Колись ялинкові прикраси з Теребовлі прикрашали свята у мільйонах родин. Склодуви передавали своє майстерність наступним поколінням, а фабрика давала роботу півтори тисячі людей.

Колись тут відзначали важливі події. Фото explorer.lviv.ua

Зараз від цього виробництва лишились лише експонати у музеї, занедбані приміщення та спогади тих, хто пам'ятає часи розквіту підприємства. Іграшки, які колись випускались тисячами, тепер шукають колекціонери і продають за сотні гривень на інтернет-аукціонах.

Ретро-фігурки виробництва заводу зараз можна придбати на аукціоні

Набір «Цирк» 1990 року. Фото - Ярослав Ярошевський

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав сумну долю ще одного тернопільського заводу, не менш легендарного. Йдеться про Тернопільський комбайновий завод, який знищила всього одна помилка.