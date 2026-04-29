Мала Токмачка ламає зуби армії РФ: що відбувається в селі, яке кошмарить росіян (29 квітня)

Росія не зупиняє атак у Запорізькій області

Бої за Малу Токмачку в Запорізькій області, яка стала гучним мемом у мережі, тривають. Росіянам досі не вдалося захопити населений пункт, ставший символом стратегічного глухого кута для ворога на фронті, але малі успіхи у противника все ж таки є.

"Телеграф" розповідає, як невелике село ламає плани ворога і що відбувається на цій ділянці фронту прямо зараз. У цьому матеріалі, який оновлюється, з’являтимуться свіжі новини про бої за Малу Токмачку.

29 квітня

Сили оборони України продовжують утримувати Малу Токмачку. Більшість вулиць населеного пункту під повним контролем України. Декілька перехресть знаходиться в сірій зоні, де йдуть бої.

Мала Токмачка (карта Deep State від 27 квітня)

Історія боїв за Малу Токмачку

Село Мала Токмачка знаходиться в Оріхівському районі Запорізької області. На початку повномасштабного вторгнення, за даними української OSINT-спільноти DeepState, населений пункт опинився під контролем російської армії, проте вже у травні 2022 року село було повністю звільнено.

Мала Токмачка на початку 2022 року

Мала Токмачка звільнена

З того часу ворогові так і не вдалося повністю повернути свої позиції. Влітку 2025 року росіяни штурмували село за допомогою бронетехніки, що для нинішньої фази війни є досить рідкісною ситуацією.

Штурм армії РФ

Засвітилася Мала Токмачка і в скандалі: того ж літа армія РФ пішла на провокацію і штурмувала позиції українських військ (на тлі мирних переговорів) із прапором США. Відео розлетілося мережею та викликало резонанс.

Штурм Малої Токмачки армією РФ із прапором США

Провокація, до речі, видалася невдалою — село захопити не вдалося, а екіпаж бронетранспортера, за непідтвердженими даними, було ліквідовано.

Нові запеклі хвилі російських атак на Малу Токмачку розпочалися наприкінці 2025 року. Так, наприклад, 31 грудня 2025 року спільнота DeepState повідомляла про зростання активності противника в районі населеного пункту.

Бої за Малу Токмачку

До лютого 2026 року частина Малої Токмачки опинилася у сірій зоні (спірна територія, яку не контролює жодна зі сторін).

Частина Малої Токмачки у сірій зоні

Генштаб ЗСУ також підтверджує регулярні атаки Росії у районі населеного пункту. Наприкінці березня 2026 року захисники повідомляли про 10 атак (за добу) на Оріхівському напрямку, включаючи Малу Токмачку.

Зведення Генштабу ЗСУ

Станом на кінець квітня населений пункт продовжує перебувати під контролем ЗСУ, хоча кілька перехресть все ще у сірій зоні.

Мала Токмачка у квітні 2026

Росіяни ще в листопаді 2025 року заявляли про повне захоплення села.

Росіяни повідомили про "захоплення" Малої Токмачки

Як з’явився мем

На російських пропагандистських каналах вже понад рік повідомляють або про "захоплення", або "бої на околицях" села Мала Токмачка. Постійна поява у зведеннях населеного пункту такого рівня з часом почала різати слух навіть z-пропагандитам. У якийсь момент у мережі з’явилося відео з компіляцією кадрів, де щоразу повідомлялося про запеклі бої за Малу Токмачку, яке розлетілося мережею.

У результаті для пропагандистів село стало символом глухого кута на фронті, а для російської опозиції — приводом вкотре потролити "зетників" та "другу армію світу".

