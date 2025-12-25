Колишнього футболіста звинувачують у "фіктивній службі"

Ветеран ЗСУ Олег Симороз, який втратив ноги на війні проти Росії, знову звернув увагу на службу колишнього футболіста збірної України та київського "Динамо" Олександра Алієва у ЗСУ. Напередодні ексхавбек отримав подяку від Вараського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (Рівненська область).

Що потрібно знати

Алієв отримав подяку від одного з районних ТЦК

Симороз назвав службу Алієва "фарсом"

Ветеран опублікував нещодавні знімки футболіста з раками та пивом

Симороз на своєму telegram-каналі опублікував гнівний пост про "солдата Алієва". Ветеран не розуміє, чому районний ТЦК нагородив подякою Алієва на тлі його скандалів та неоднозначних постів у соцмережах. У грамоті наголошується, що Олександр сприяв розвитку загальнолюдських цінностей, національної гордості та проявив повагу до українського війська. Його діяльність визнана значним внеском у спільну справу захисту суверенітету та незалежності країни.

Вараський РТЦК та СП подякував Олександру Алієву

В перервах між керуванням напідпитку свого Mercedes Gelandewagen, Саша Алієв переносить тяготу "військової служби" в столичних банях в компанії іншого скандального футболіста "Динамо" Артема Мілевського, до них в підтримку прикомандировані раки та пиво, також є можливість викликати вогонь "важкої артилерії" у вигляді міцних напоїв. Олег Симороз

Повна заява Олега Симороза

Олександр Алієв та Артем Мілевський зробили фото з Грінчем

Олександр Алієв та Артем Мілевський зіграли у незвичайні шашки

Олександр Алієв

Олександр Алієв та Артем Мілевський п’ють пиво з раками

Олександр Алієв з раками

Зазначимо, у квітні 2025 року Алієва просто на дорозі затримала київська поліція. Колишній футболіст п’яним керував своїм "Геліком". Суд ухвалив рішення стягнути з ексфутболіста штраф у розмірі 17 000 грн із позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

Як поліція затримувала Алієва у Києві

Сам Алієв казав, що не був п’яний

Нагадаємо, конфлікт Симороза з Алієвим розпочався після того, як футболіст дав інтерв’ю Славі Дьоміну. Він розповів, що служить у 129-му батальйоні 112-ї бригади територіальної оборони. Олег звинуватив Олександра у брехні, зазначивши, що той "тусувався" у добровільному формуванні територіальної громади (ДФТО), яке хоч і підпорядковане бригаді, але учасники цього формування не мають офіційного статусу військовослужбовців ЗСУ. Пізніше колишній хавбек збірної України відповів Симорозу.