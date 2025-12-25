Рус

Раки та пиво стали останньою краплею: ветеран ЗСУ накинувся на футболіста Алієва

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Олександр Алієв, Артем Мілевський та Олег Симороз Новина оновлена 25 грудня 2025, 11:27
Олександр Алієв, Артем Мілевський та Олег Симороз. Фото instagram.com/aliev_sasha8, facebook.com/oleh.symoroz

Колишнього футболіста звинувачують у "фіктивній службі"

Ветеран ЗСУ Олег Симороз, який втратив ноги на війні проти Росії, знову звернув увагу на службу колишнього футболіста збірної України та київського "Динамо" Олександра Алієва у ЗСУ. Напередодні ексхавбек отримав подяку від Вараського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (Рівненська область).

Що потрібно знати

  • Алієв отримав подяку від одного з районних ТЦК
  • Симороз назвав службу Алієва "фарсом"
  • Ветеран опублікував нещодавні знімки футболіста з раками та пивом

Симороз на своєму telegram-каналі опублікував гнівний пост про "солдата Алієва". Ветеран не розуміє, чому районний ТЦК нагородив подякою Алієва на тлі його скандалів та неоднозначних постів у соцмережах. У грамоті наголошується, що Олександр сприяв розвитку загальнолюдських цінностей, національної гордості та проявив повагу до українського війська. Його діяльність визнана значним внеском у спільну справу захисту суверенітету та незалежності країни.

Вараський РТЦК та СП подякував Олександру Алієву
Вараський РТЦК та СП подякував Олександру Алієву
Вараський РТЦК та СП подякував Олександру Алієву
Вараський РТЦК та СП подякував Олександру Алієву

В перервах між керуванням напідпитку свого Mercedes Gelandewagen, Саша Алієв переносить тяготу "військової служби" в столичних банях в компанії іншого скандального футболіста "Динамо" Артема Мілевського, до них в підтримку прикомандировані раки та пиво, також є можливість викликати вогонь "важкої артилерії" у вигляді міцних напоїв.

Олег Симороз

Повна заява Олега Симороза
Олександр Алієв та Артем Мілевський зробили фото з Грінчем
Олександр Алієв та Артем Мілевський зробили фото з Грінчем
Олександр Алієв та Артем Мілевський зіграли у незвичайні шашки
Олександр Алієв та Артем Мілевський зіграли у незвичайні шашки
Олександр Алієв
Олександр Алієв
Олександр Алієв та Артем Мілевський п’ють пиво з раками
Олександр Алієв та Артем Мілевський п’ють пиво з раками
Олександр Алієв з раками
Олександр Алієв з раками

Зазначимо, у квітні 2025 року Алієва просто на дорозі затримала київська поліція. Колишній футболіст п’яним керував своїм "Геліком". Суд ухвалив рішення стягнути з ексфутболіста штраф у розмірі 17 000 грн із позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

Як поліція затримувала Алієва у Києві
Сам Алієв казав, що не був п’яний

Нагадаємо, конфлікт Симороза з Алієвим розпочався після того, як футболіст дав інтерв’ю Славі Дьоміну. Він розповів, що служить у 129-му батальйоні 112-ї бригади територіальної оборони. Олег звинуватив Олександра у брехні, зазначивши, що той "тусувався" у добровільному формуванні територіальної громади (ДФТО), яке хоч і підпорядковане бригаді, але учасники цього формування не мають офіційного статусу військовослужбовців ЗСУ. Пізніше колишній хавбек збірної України відповів Симорозу.

Теги:
#Футбол #Олександр Алієв #Олег Симороз