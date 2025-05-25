"Алкаш намагається осквернити ім’я Героїв": ветеран ЗСУ звинуватив футболіста Алієва у брехні

Алієв напередодні розповів, де служить у ЗСУ

Ветеран ЗСУ Олег Симороз, який втратив ноги на війні проти РФ, звинуватив колишнього футболіста "Динамо" Київ та збірної України Олександра Алієва у брехні. Напередодні Алієв дав інтерв’ю Славі Дьоміну, якому розповів, що служить у 129 батальйоні 112-ї бригади територіальної оборони.

Відповідний коментар Симороза доступний на його сторінці у Facebook. За словами захисника України, Алієв нахабно збрехав.

"Мушу спростувати цю наглу брехню. Оскільки, я знаю цей батальйон нашої бригади, це героїчні хлопці, які в боях здобули собі імʼя, у них багато загиблих і я не буду спокійно дивитися як цей алкаш намагається спаплюжити їх імʼя.

Олександр Алієв ніколи не проходив службу як військовослужбовець в 129-му батальйоні 112-ї бригади, як власне і в інших наших регулярних підрозділах.

Він тусувався у ДФТГ (Добровольче формування територіальної громади) № 35, яке підпорядковане нашій бригаді, але учасники цього формування не мають офіційного статусу військовослужбовців Збройних Сил України на відміну від наших регулярних батальйонів, власне як військові 129-го батальйону.

Командування цього ДФТГ дозволило Алієву спокійно грати в футбольчік, відвідувати VIP-ложу стадіону "Динамо" та бухати в ресторанах, ну короче, усі "тяготи важкої армійської служби" в період воєнного стану", — написав Симороз.

Повний текст заяви Симороза щодо Алієва

Алієв розповів, де служить у ЗСУ, дивитися з 19:00

Нагадаємо, нещодавно Алієв потрапив у скандал із поліцейськими у Києві. Поліція офіційно підтвердила затримання ексфутболіста та зазначила, що він був п’яний.