Алкаш хоче примазатися до бойової бригади: ветеран наїхав на футболіста Алієва за "службу на Геліку" (відео)

Ветеран висміяв спроби колишнього футболіста збірної виправдатися у суді за рахунок "служби у ЗСУ"

Ветеран ЗСУ Олег Симороз, який втратив ноги на війні проти РФ, знову заявив, що колишній півзахисник "Динамо" Київ та збірної України Олександр Алієв не має жодного відношення до бойової бригади. Це сталося на тлі судового рішення щодо Алієва через інцидент на дорозі в Києві.

Що потрібно знати

Суд виніс вердикт у справі про водіння Алієва в нетверезому стані у Києві

Симороз розповів, що футболіст намагався виправдатися тим, що служить у ЗСУ

Олег розкритикував Олександра у Facebook

Відповідний пост Симороз опублікував на своїй сторінці у Facebook. За словами Олега, Алієв намагався виправдатися у суді тим, що є військовослужбовцем 112-ї бригади ЗСУ.

Звертаю увагу Київський міський територіальний центр комплектування, що Олександр Алієв неодноразово ухилявся від повісток Оболонського ТЦК по мобілізації, ховаючись від служби в так званих "ДФТГ", де в його обов’язки під час дії воєнного стану входить відвідування VIP-ложі стадіону "Динамо", дегустація раків, пива та кальянів, а також бухе кермування тактичним автомобілем Mersedes-Benz G-350. Дуже сподіваюсь, що цього клоуна колись призвуть на справжню військову службу і ТЦК перестане його покривати. Наголошую, що Олександр Алієв попри його пафосні інтерв’ю про "службу в армії" як військовослужбовець не має жодного відношення до бойової 112-ї бригади Збройних Сил України. Мені як ветерану цієї бригади бридко дивитись як цей алкаш намагається примазатись до бойової частини, при цьому солоденько ночує вдома в Києві після випитих чарок. Олег Симороз

Повна заява Олег Симороза

Нагадаємо, у квітні 2025 року Алієва просто на дорозі затримала київська поліція. Колишній футболіст п’яним керував своїм "Геліком". Суд ухвалив рішення стягнути з ексфутболіста штраф у розмірі 17 000 грн із позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік. Олександр має 30 днів на подання апеляційної скарги.

Як поліція затримувала Алієва у Києві

Сам Алієв казав, що він не був п’яний

Конфлікт Симороза з Алієвим почався після того, як футболіст дав інтерв’ю Славі Дьоміну, якому розповів, що служить у 129 батальйоні 112-ї бригади територіальної оборони. Олег звинуватив Олександра у брехні, зазначивши, що той "тусувався" у добровільному формуванні територіальної громади (ДФТГ), яке хоч і підпорядковане бригаді, але учасники цього формування не мають офіційного статусу військовослужбовців ЗСУ. Пізніше колишній хавбек збірної України відповів Симорозу.