Відомого футболіста Алієва затримали п’яним: як він виправдався, усі подробиці інциденту (фото, відео)

Водій Mercedes ледь стояв на ногах

У Києві ймовірніше затримали відомого футболіста Олександра Алієва. Він нібито перебував за кермом авто Mercedes-Benz у не тверезому стані. Спортсмен вже прокоментував інцидент.

Як зазначають місцеві канали, чоловік під час затримання ледь стояв на ногах. А його супутниця білявка взагалі вдерлась на капот авто поліції.

"В Києві затримали відомого та скандального футболіста Алієва", — пишуть у мережі.

UPD: Станом на 18:30 поліція офіційно підтвердила затримання Алієва та зазначила, що він все ж був п'яний.

На нього склали протокол за водіння в нетверезому стані та дрібне хуліганство. Також склали протоколи на його пасажирку. Далі зі справою розбиратиметься суд.

На відео з мережі видно, що копи фактично витягли з-за керма водія, який навіть не встояв на ногах. Його супутниця білявка теж відзначилась — лягла на капот авто поліції після затримання п'яного водія.

Однак за кілька хвилин після перших публікацій з затримання сам футболіст прокоментував інцидент. У сторіс він наголосив, що він наразі тверезий.

До слова, всього за два дні до інциденту Алієв опублікував в "Інстаграм" фото з очільником Головного управління розвідки (ГУР) Кирилом Будановим.

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