Алієв під пісню путіністки Валерії відповів ветерану ЗСУ (відео)

Алієв вважає, що ветеран хотів пропіаритися на ньому

Колишній футболіст "Динамо" та збірної України Олександр Алієв відповів на звинувачення ветерана ЗСУ Олега Симороза, який втратив ноги на війні проти РФ. Симороз публічно заявив, що Алієв збрехав, коли говорив, що є військовослужбовцем 129-го батальйону 112-ї бригади територіальної оборони.

Відповідний коментар Алієв розмістив у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Олександр назвав слова Олега "піар-ходом", при цьому в авто ексфутболіста грала пісня відомої путіністки Валерії.

"Я хочу сказати з приводу того інтерв’ю, яке дав один нібито воїн. Друг, я чесно хочу тобі сказати одне: я побачив, що ти інвалід, що ти без ніг, тому не хочу це далі просувати.

Ти чудово знаєш, що я у 112-й бригаді, починав у 129-му батальйоні. І ти чудово знаєш підрозділ "Привид". Якщо ти дійсно служив у 129 батальйоні, то знаєш, як до нас ставилися і що ми робили. Розумієш?

Я розумію, що це був у тебе піар-хід, ти хотів попіаритись, хочеш попіаритися, але я можу тобі побажати одне – здоров’я. І найголовніше – мирного неба всім нам над головою. Тож бажаю тобі добра і всього найкращого", — сказав Алієв.

Нагадаємо, Алієв також розповів, що тричі кодувався від алкоголю. Крім того, колишній футболіст вважає, що через війну в Україні більше не побачиться зі своїми батьками, які проживають у Курській області РФ.