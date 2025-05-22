Алієв закодувався після ультиматуму Суркіса (відео)

Футболіст мав великі проблеми з алкоголем

Відомий український футболіст Олександр Алієв, який виступав за "Динамо" Київ та збірну України, розповів про свої проблеми з алкоголем. Колишній спортсмен наголосив, що тричі кодувався від алкоголізму.

Відповідний коментар Алієва наводить YouTube-канал "Слава Дьомін". За словами Алієва, на перше кодування він пішов тільки після ультиматуму президента "Динамо" Ігоря Суркіса, який погрожував викинути футболіста з клубу.

"Вперше вистачило на три роки. Закодувався через те, що Суркіс мені сказав: "Я тебе вижену". Я вже чудово зрозумів, що мені — дупа. Пішов закодувався. Я почав грати, став найкращим футболістом, пішов у "Локомотив". Зараз я не кодуюся, нема чого. " Я дуже люблю пиво", — заявив Алієв.

Нагадаємо, 2023 року Алієв посварився зі своїм давнім другом Артемом Мілевським. Приводом для конфлікту стало інтерв’ю Олександра, в якому він розповів про ситуацію зі здоров’ям "Мілі". У середині вересня 2023 року Мілевський опублікував у соцмережах пост, який переполошив мережу. Користувачі запідозрили, що колишній футболіст має проблеми з алкоголем. "Міля" спочатку відмовився від госпіталізації, проте потім прийняв допомогу. Пізніше Олександр та Артем помирилися і навіть стали одноклубниками у медіафутбольному клубі "Ігніс".