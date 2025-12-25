Бывшего футболиста обвиняют в "фиктивной службе"

Ветеран ВСУ Олег Симороз, потерявший ноги на войне против России, вновь обратил внимание на службу бывшего футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Александра Алиева в ВСУ. Накануне экс-хавбек получил благодарность от Варашского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (Ровенская область).

Симороз на своем telegram-канале опубликовал гневный пост про "солдата Алиева". Ветеран не понимает, почему районный ТЦК наградил благодарностью Алиева на фоне его скандалов и неоднозначных постов в соцсетях. В грамоте отмечается, что Александр способствовал развитию общечеловеческих ценностей, национальной гордости и проявил уважение к украинскому войску. Его деятельность признана значимым вкладом в общее дело защиты суверенитета и независимости страны.

Варашский РТЦК и СП поблагодарил Александра Алиева

В перерывах между пьяным управлением своего Mercedes Gelandewagen, Саша Алиев переносит тяготу "военной службы" в столичных банях в компании другого скандального футболиста "Динамо" Артема Милевского, к ним в поддержку прикомандированы раки и пиво, также есть возможность вызвать огонь "тяжелой артиллерии" в виде крепких напитков. Олег Симороз

Александр Алиев и Артем Милевский сделали фото с Гринчем

Александр Алиев и Артем Милевский сыграли в необычные шашки

Александр Алиев

Александр Алиев и Артем Милевский пьют пиво с раками

Александр Алиев с раками

Отметим, в апреле 2025 года Алиева прямо на дороге задержала киевская полиция. Бывший футболист пьяным управлял своим "Геликом". Суд принял решение взыскать с экс-футболиста штраф в размере 17 000 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Как полиция задерживала Алиева в Киеве

Сам Алиев говорил, что не был пьян

Напомним, конфликт Симороза с Алиевым начался после того, как футболист дал интервью Славе Демину, которому рассказал, что служит в 129-м батальоне 112-й бригады территориальной обороны. Олег обвинил Александра во лжи, отметив, что тот "тусовался" в добровольческом формировании территориальной общины (ДФТО), которое хоть и подчинено бригаде, но участники этого формирования не имеют официального статуса военнослужащих ВСУ. Позднее бывший хавбек сборной Украины ответил Симорозу.