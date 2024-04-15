На чорному ринку автомат Калашникова продають за $500, а пістолет Макарова - за $300

"Телеграф" з'ясував, скільки коштує нелегально купити "ствол" і як влада бореться зі "збройовими баронами"

Звідки зброя з'являється на чорному ринку?

Попри посилення контролю на українському кордоні, частка тіньового ринку на сьогодні здебільшого живиться зброєю із зони бойових дій, або із запасів, які сформувалися до 2022-го під час Антитерористичної операції, коли контроль був не такий щільний і працювали контрабандні потоки в Україну. Це підтверджують як джерела "Телеграфу" в правоохоронних органах, так і деякі учасники бойових дій. При цьому, у військових колах не секрет, що із зони БД справді можна привозити не тільки трофейну стрілецьку зброю і набої, а й часом гранатомети, гранати, міни, вибухівку тощо.

— З обліком бойової зброї та звітністю звісно в ЗСУ формально все чітко, а от із смертельними "трофеями" — відкриваються так би мовити "вікна можливостей". Та й контроль на блокпостах не всюди такий жорсткий, як про це говорять офіційно, — кажуть проінформовані співбесідники "Телеграфу" в середовищі УБД, додаючи, що у разі перемоги України та стабілізації ситуації в прилеглих до фронту районах кількість тіньової зброї на внутрішньому ринку збільшиться після того, як військовослужбовці чи демобілізовані будуть "розпечатувати" свої схрони арсеналів у прифронтових зонах.

Яскравим підтвердженням, що військові трофеї інколи вільно "гуляють" навіть у так званих "мирних" областях країни (та навіть у столиці) був гучний випадок із помічником Валерія Залужного, який загинув від вибуху гранати у себе вдома.

Розслідування встановило, що загиблому гранати подарував нібито офіцер Апарату головнокомандувача ЗСУ, якого після інциденту заарештували. Подібний кейс, схоже, — тільки вершина айсберга. Багато чого цікавого відбувається за лаштунками.

Інші співрозмовники "Телеграфу" з силового сектора запевняють, що на блокпостах у прифронтових регіонах контроль і перевірка транспорту та пасажирів настільки щільні, що жодна небезпечна річ не проскочить.

Що з цінами?

Як повідомляють "Телеграфу" джерела в правоохоронних органах, у порівнянні з довоєнними цінами, виросла вартість на вогнепальну зброю на чорному ринку. Так, якщо до 2022 року придбати одиницю найпопулярнішого автомату АК-47 з ріжком патронів у тіньовиків можна було орієнтовно за $200 (причому ціна на оптові "чорні" закупки Калашникова навіть стартували від $100 за один автомат), то станом на квітень-2024 вартість "калаша" складає приблизно $450-$700. Для прикладу, легальний автомат Калашникова (мисливський нарізний) для цивільних коштує близько $2000.

Одночасно пістолет Макарова у підпільників зараз коштує біля $300 (проти $100-$150 до 2022-го) в залежності від року виробництва та країни-виробника. Таким чином, зростання цін фіксується і на чорному ринку, що продиктовано попитом, який тільки посилився через агресію РФ. До речі, частка цього збройного сегменту, за неофіційними оцінками наших джерел серед правоохоронців, становить вже до 70% від усього обігу зброї в Україні.

Зростає попит на кобури для пістолетів

Ще окремою опосередкованою ознакою, що частка тіньового сегменту зростає, є попит на окремі збройні аксесуари. Зокрема — на кобури та чохли для пістолетів. Читачі "Телеграфу" розказують, що за час великої війни попит на цю продукцію — шалений, а очікувати своє замовлення, оформлене через інтернет, можна тижнями.

Тим часом Нацполіція періодично апелює до свідомості громадян та нагадує, що незаконну вогнепальну зброю можна добровільно здати та уникнути карної відповідальності.

— Для протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів, вибухових речовин, а також попередження злочинів з їх використанням поліцейські закликають жителів міста Києва здати незареєстровану зброю та повернути отриману на початку широкомасштабного вторгнення вогнепальну зброю, яка наразі не використовується для відсічі збройної агресії рф,— йдеться у заяві Відділу комунікацій поліції Києва.

При цьому силовики нагадують, що за незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки настає кримінальна відповідальність. Санкція статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України передбачає до семи років позбавлення волі.

— Разом із тим, відповідно до частини третьої ст. 263 Кримінального кодексу України, громадяни звільняються від кримінальної відповідальності. Цим правом можна скористатися, якщо добровільно принести зброю до поліції, перевірити її по спеціальних базах та зареєструвати у законному порядку. Здати зброю чи боєприпаси можна у будь-якому територіальному управлінні поліції ГУНП у м. Києві, — попереджають правоохоронці.

Але, судячи з кримінальної хроніки, добровільне роззброєння поки ще не запрацювало на повну. В результаті держава вмикає засоби примусу. Так, у середині березня столичні поліцейські перекрили міжрегіональний канал збуту вогнепальної зброї та боєприпасів — пістолети, гранати, кулемет, автомат, гвинтівка Мосіна тощо.

Нещодавній "улов" правоохоронців у Києві

Як повідомляв начальник управління карного розшуку поліції Києва Андрій Кічук, зловмисники відправляли "клієнтам" замовлення по всій країні за допомогою різних логістичних компаній: "Ми встановили, що організував незаконний "бізнес" 37-річний львів’янин, а допомагав йому у реалізації злочинної схеми 35-річний уродженець Житомирщини, який мешкає у Києві. На даний час ми задокументовали продаж фігурантами 6-ти автоматів Калашникова та пістолета Макарова. Зловмисники відправляли "товар" через поштові відправлення, змінюючи свої персональні дані та приймали оплату на рахунки банківських карток своїх знайомих або віддалених родичів. Під час перевірки їх мобільних телефонів ми також знайшли листування з "клієнтами", які незаконно придбали зброю".

У лютому 44-річний мешканець Дарниці теж став фігурантом кримінальної справи — силовики вилучили у підозрюваного… кулемет, комплектуючі до нього, а також до автоматів Калашникова. За версією містянина, зброю він нібито знайшов минулого року у лісосмузі Київської області, де раніше проходили бойові дії.

Загалом же, за даними МВС, минулого року в Україні силовики зареєстрували 4 840 фактів незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.

Так, з незаконного обігу вилучили 5 168 одиниць вогнепальної зброї: 1567 автоматів, 997 пістолетів і револьверів, 921 гранатомет, 1683 одиниці переробленої зброї тощо. Також поліція вилучила: 17 815 гранат, 16 798 мін, запалів, вибухових пристроїв, понад 1 800 000 набоїв і 2935 кг вибухових речовин.

Поліцейські зафіксували 695 фактів збуту зброї. Виявили 117 схронів, а це — понад 7 000 одиниць різного виду озброєння. Два найбільших — ліквідували у Києві та на Черкащині. Зокрема слідство встановило, що житель Черкаської області планував реалізувати зброю представникам криміналітету. У підозрюваного вилучили протитанкові установки, ракетні комплекси, гранатомети та багато іншого.

Завдяки ж діяльності блокпостів правоохоронці задокументували понад 1000 фактів перевезення нелегальної зброї; вилучили 422 одиниці вогнепальної зброї, з них 234 одиниці автоматичної зброї, 61 пістолет та револьвер, 79 гранатометів, а також 2 815 гранат та 1 065 мін, запалів та інших вибухових пристроїв.

До кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою притягнуто 3 406 осіб.

Яка доля "збройного легалайзу"?

В кінці лютого-2024 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, коментуючи законодавчу регуляцію обігу зброї, наголошував, що незабаром "збройне" законодавство буде доопрацьоване й ухвалене.

Зокрема мова йдеться про два гучні, але важливі законопроєкти: закон про національний спротив, який визначить подальшу долю здобутої в якийсь спосіб, виданої чи трофейної зброї; і закон про цивільну зброю, який також ще продовжують виписувати.

"Наша мета – щоб будь-яка зброя, яка якимось чином потрапила до рук наших громадян, зокрема і трофейна, не була десь схована на багато років і потім не використовувалась в кримінальних цілях, або в політичних процесах", — наголошував міністр.

За його прогнозами, після ухвалення відповідного закону, громадяни повинні будуть повідомити про наявність у себе такої зброї і протягом 90 днів після закінчення воєнного стану здати її до підрозділів Нацполіції. Крім здачі такої зброї, у законопроекті планують передбачити варіанти її знешкодження – вихолощення, переробку на дозволені види зброї або ж суб’єкти господарювання (підприємства чи організації) зможуть її викупити.

"Трофейну зброю, яку ми взяли у ворога, ми теж пропонуємо здавати. Зокрема це автоматична зброя – автомати. Однозначно, що поза законом після війни – це гранатомети, вони мають бути обов’язково здані до підрозділів системи МВС", — підкреслював Ігор Клименко.

Другий закон, як зауважив очільник МВС (про цивільну зброю), визначатиме, кому можна буде видавати зброю та яку саме. Зокрема це стосується і короткоствольної зброї (пістолетів).

"Маємо зробити нашу країну безпечною. Зробити, щоб зброя в руках наших громадян була зрозумілою для інших громадян", — пояснював міністр логіку цього законопроєкту.

Отже, боротьба в сфері обігу зброї — у розпалі по всім фронтам (чорний ринок, оновлення законів, легалізація зброї для цивільних, податковий тиск на імпортерів вогнепалів, шокуючі ціни для покупців на українському ринку тощо) врешті не тільки не втрачає актуальності в контексті потреб Сил оборони у швидкому та сучасному озброєнні, а тільки набирає обертів.

*Про те, чому в Україні подорожчали імпортні гвинтівки та як можна здешевити вогнепальну зброю і обладнання, читайте на "Телеграфі" у другій частині статті у вівторок зранку, 16 квітня.

Як повідомлялось, нещодавно у Дніпрі правоохоронці затримали групу осіб, які під час війни організували незаконний продаж зброї та боєприпасів. Суми за "товар" коливалися від 5 до 120 тисяч гривень.