На черном рынке автомат Калашникова продают за $500, а пистолет Макарова – за $300

"Телеграф" выяснил, сколько стоит нелегально купить "ствол" и как власть борется с "оружейными баронами"

Откуда оружие появляется на черном рынке?

Несмотря на усиление контроля на украинской границе, доля теневого рынка на сегодняшний день в основном питается оружием из зоны боевых действий или из запасов, которые сформировались до 2022-го во время Антитеррористической операции, когда контроль был не столь плотный и работали контрабандные потоки в Украину. Это подтверждают как источники "Телеграфа" в правоохранительных органах, так и некоторые участники боевых действий. При этом в военных кругах не является секретом, что из зоны БД действительно можно привозить не только трофейное стрелковое оружие и патроны, но иногда гранатометы, гранаты, мины, взрывчатку и т.д.

— С учетом боевого оружия и отчетностью, конечно, в ВСУ формально все четко, а вот со смертельными "трофеями" — открываются так сказать "окна возможностей". Да и контроль на блокпостах не везде так жесток, как об этом говорят официально, — говорят проинформированные собеседники "Телеграфа" в среде УБД, добавляя, что в случае победы Украины и стабилизации ситуации в прилегающих к фронту районах, количество теневого оружия на внутреннем рынке увеличится после того, как военнослужащие или демобилизованные будут "распечатывать" свои тайники арсеналов в прифронтовых зонах.

Ярким подтверждением, что военные трофеи иногда свободно "гуляют" даже в так называемых "мирных" областях страны (и даже в столице) был громкий случай с помощником Валерия Залужного, погибшего от взрыва гранаты у себя дома.

Расследование установило, что погибшему гранаты подарил якобы офицер Аппарата главнокомандующего ВСУ, которого после инцидента арестовали. Подобный кейс, похоже, только вершина айсберга. Многое интересного происходит за кулисами.

Другие собеседники "Телеграфа" из силового сектора уверяют, что на блокпостах в прифронтовых регионах контроль и проверка транспорта и пассажиров настолько плотны, что ни одна опасная вещь не проскочит.

Что с ценами?

Как сообщают "Телеграфу" источники в правоохранительных органах, по сравнению с довоенными ценами выросла стоимость на огнестрельное оружие на черном рынке. Например, если до 2022 года приобрести единицу самого популярного автомата АК-47 с рожком патронов у теневиков можно было ориентировочно за $200 (причем цена на оптовые "черные" закупки Калашникова даже стартовала от $100 за один автомат), то по состоянию на апрель-2024 стоимость "калаша" составляет примерно $450-$700. Например, легальный автомат Калашникова (охотничий нарезной) для гражданских стоит около $2000.

Одновременно пистолет Макарова у подпольщиков сейчас стоит около $300 (против $100-$150 до 2022-го) в зависимости от года выпуска и страны-производителя. Таким образом, рост цен фиксируется и на черном рынке, что продиктовано спросом, только усилившимся из-за агрессии РФ. Кстати, доля этого вооруженного сегмента, по неофициальным оценкам наших источников среди правоохранителей, составляет уже до 70% всего оборота оружия в Украине.

Растет спрос на кобуры для пистолетов

Еще отдельным опосредованным признаком, что доля теневого сегмента увеличивается, является спрос на отдельные вооруженные аксессуары. В частности, на кобуры и чехлы для пистолетов. Читатели "Телеграфа" рассказывают, что за время войны спрос на эту продукцию — безумный, а ждать своего заказа, оформленного через интернет, можно неделями.

Между тем, Нацполиция периодически апеллирует к сознанию граждан и напоминает, что незаконное огнестрельное оружие можно добровольно сдать и избежать уголовной ответственности.

— Для противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также предупреждения преступлений с их использованием полицейские призывают жителей города Киева сдать незарегистрированное оружие и вернуть полученное в начале широкомасштабного вторжения огнестрельное оружие, которое пока не используется для отражения вооруженной агрессии рф, — говорится в заявлении Отдела коммуникаций полиции Киева.

При этом силовики напоминают, что за незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатки наступает уголовная ответственность. Санкция статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины предусматривает до семи лет лишения свободы.

— Вместе с тем, согласно части третьей ст. 263 Уголовного кодекса Украины, граждане освобождаются от уголовной ответственности. Этим правом можно воспользоваться, если добровольно принести оружие в полицию, проверить его по специальным базам и зарегистрировать в законном порядке. Сдать оружие или боеприпасы можно в любом территориальном управлении полиции ГУНП в Киеве, — предупреждают правоохранители.

Но, судя по криминальной хронике, добровольное разоружение пока еще не заработало на полную. В результате государство включает средства принуждения. Так, в середине марта столичные полицейские перекрыли межрегиональный канал сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов – пистолеты, гранаты, пулемет, автомат, винтовка Мосина и т.д.

Недавний "улов" правоохранителей в Киеве

Как сообщал начальник управления уголовного розыска полиции Киева Андрей Кичук, злоумышленники отправляли "клиентам" заказы по всей стране с помощью различных логистических компаний: "Мы установили, что организовал незаконный "бизнес" 37-летний львовянин, а помогал ему в реализации преступной схемы 35-летний уроженец Житомирщины, проживающий в Киеве. В настоящее время мы задокументировали продажу фигурантами 6-ти автоматов Калашникова и пистолета Макарова. Злоумышленники отправляли "товар" через почтовые отправления, меняя свои персональные данные и принимали оплату на счета банковских карт своих знакомых или дальних родственников. В ходе проверки их мобильных телефонов мы также нашли переписку с "клиентами", незаконно купившими оружие".

В феврале 44-летний житель Дарницы тоже стал фигурантом уголовного дела — силовики изъяли у подозреваемого… пулемет, комплектующие к нему, а также к автоматам Калашникова. По версии горожанина, оружие он якобы нашел в прошлом году в лесополосе Киевской области, где раньше проходили боевые действия.

Всего же, по данным МВД, в прошлом году в Украине силовики зарегистрировали 4 840 фактов незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

Так, из незаконного обращения изъяли 5168 единиц огнестрельного оружия: 1567 автоматов, 997 пистолетов и револьверов, 921 гранатомет, 1683 единицы переработанного оружия и т.д. Также полиция изъяла: 17 815 гранат, 16 798 мин, запалов, взрывных устройств, свыше 1 800 000 патронов и 2 935 кг взрывчатых веществ.

Полицейские зафиксировали 695 фактов сбыта оружия. Обнаружили 117 схронов, а это более 7 000 единиц разного вида вооружения. Два крупнейших — ликвидировали в Киеве и Черкасской области. В частности, следствие установило, что житель Черкасчины планировал реализовать оружие представителям криминалитета. У подозреваемого изъяли противотанковые установки, ракетные комплексы, гранатометы и многое другое.

Благодаря же деятельности блокпостов правоохранители задокументировали более 1000 фактов перевозки нелегального оружия; изъяли 422 единицы огнестрельного оружия, из них 234 единицы автоматического оружия, 61 пистолет и револьвер, 79 гранатометов, а также 2815 гранат и 1065 мин, запалов и других взрывных устройств.

К уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой привлекли 3 406 человек.

Какова судьба "вооруженного легалайза"?

В конце февраля-2024 министр внутренних дел Игорь Клименко, комментируя законодательную регуляцию обращения оружия, отмечал, что в скором времени "вооруженное" законодательство будет доработано и принято.

В частности речь идет о двух громких, но важных законопроектах: законе о национальном сопротивлении, который определит дальнейшую судьбу добытого каким-то образом, выданного или трофейного оружия; и закон о гражданском оружии, который также продолжают выписывать.

"Наша цель — чтобы любое оружие, каким-то образом попавшее в руки наших граждан, в том числе и трофейное, не было где-то спрятано на многие годы и потом не использовалось в уголовных целях, или в политических процессах", — отмечал министр.

По его прогнозам, после принятия соответствующего закона, граждане должны будут сообщить о наличии у себя такого оружия и в течение 90 дней после окончания военного положения сдать его в подразделения Нацполиции. Кроме сдачи такого оружия, в законопроекте планируют предусмотреть варианты его обезвреживания – выхолащение, переработку на разрешенные виды оружия или субъекты хозяйствования (предприятия или организации) смогут его выкупить.

"Трофейное оружие, которое мы забрали у врага, тоже предлагаем сдавать. В частности это автоматическое оружие – автоматы. Однозначно, что вне закона после войны – это гранатометы, они должны быть обязательно сданы в подразделения системы МВД", — подчеркивал Игорь Клименко.

Второй закон, как отметил глава МВД (о гражданском оружии), будет определять, кому можно будет выдавать оружие и какое именно. В частности, это касается и короткоствольного оружия (пистолетов).

"Должны сделать нашу страну безопасной. Сделать, чтобы оружие в руках наших граждан было понятно другим гражданам", — объяснял министр логику этого законопроекта.

Следовательно, борьба в сфере обращения оружия — в разгаре по всем фронтам (черный рынок, обновление законов, легализация оружия для гражданских, налоговое давление на импортеров огнепалов, шокирующие цены для покупателей на украинском рынке и т.п.), наконец, не только не теряет актуальности в контексте потребностей Сил обороны в быстром и современном вооружении, а только набирает обороты.

*О том, почему в Украине подорожали импортные винтовки и как можно удешевить огнестрельное оружие и оборудование, читайте на "Телеграфе" во второй части статьи во вторник утром, 16 апреля.

Как сообщалось, недавно в Днепре правоохранители задержали группу лиц, организовавших во время войны незаконную продажу оружия и боеприпасов. Суммы за "товар" колебались от 5 до 120 тысяч гривен.