Україні передадуть лазерну зброю? Глава Міноборони Великої Британії зробив заяву

Поки що ця зброя знаходиться на стадії розробки

Велика Британія може надіслати Україні прототип лазерної зброї. Нині Лондон обговорює таку нагоду. Йдеться про засоби для збивання дронів та ракет.

Про це повідомив міністр оборони Британії Ґрант Шаппс під час інспекції лабораторії лазерного озброєння DragonFire. Його цитує видання The Daily Telegraph.

Міністр зазначив, що розгортання цієї зброї є "найбільшою витратою грошей на оборону".

"Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай дуже тривалий, можливо до 10 років, до набагато більш коротких часових рамок і розгорнути його потенційно на кораблях і потенційно на суші", — сказав Шаппс.

За словами Шаппса, Велика Британія має намір встановити DragonFire на озброєння до 2027 року. При цьому міністр додав, що Британія також працює над тим, щоб побачити, чи зможе вона надіслати прототипи в Україну раніше. Навіть якщо вони не будуть на 100% удосконалені.

Довідка

DragonFire — це лазерний промінь, здатний збивати безпілотники та ракети. Зброя невидима і безшумна, оскільки довжина хвилі світла становить близько одного мікрона, який людське око не може помітити.

Головною особливістю лазерної зброї є її низька вартість. Заявлено, що постріл коштує 10 фунтів.

Велика Британія прискорила розгортання лазерної зброї на тлі війни в Україні та конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Очікується, що лазера спочатку буде встановлено на кораблях британського флоту, а потім системи розгорнуть на суші.

Раніше "Телеграф" писав, що глава української розвідки Кирило Буданов зробив нову заяву про війну. Він вважає, що жодні диво-технології не змінять ситуацію кардинально.