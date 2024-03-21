Українцям можуть дозволити зберігати знайдену зброю: законопроект пройшов перше читання

Частину зброї все ж таки пропонують вилучати

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який спрощує порядок отримання, зберігання та декларації зброї українцями у воєнний час. Його положення торкнуться й екземплярів, які були знайдені.

Як повідомив заступник голови МВС Богдан Драпатий, цивільні особи отримають правові гарантії у воєнний період легально зберігати вогнепальну зброю та боєприпаси.

"Наразі МВС та Національна поліція у співпраці з депутатами готують пропозиції щодо покращення проєкту Закону до другого читання", — повідомив він.

Також заступник міністра навів основні положення документа:

Людина, яка знайшла зброю або отримала її для відсічі російської агресії, повинна її зареєструвати. Сама процедура буде спрощена та стане безкоштовною;

Якщо людина знайшла боєприпаси або зброю, то вона має проінформувати про це поліцію протягом 24 годин, після чого вона або декларує їх і залишає у себе або здає;

Вилучатимуть ту зброю, яка фігурувала у кримінальних злочинах або має ознаки зміни маркування.

Як повідомлялося раніше, в Україні пропонують віднести незаконне поводження зі зброєю до адміністративних правопорушень. Влада також хоче ввести за це штраф у розмірі від 850 до 1700 грн.