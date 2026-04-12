Забудьте про мітки на туях та колесах: цей дешевий аптечний засіб відлякає котів та собак

Потрібно купити всього одну баночку олії — цього вистачить на цілий сезон

Сусідська собачка обнюхала, підняла задню лапу і... віддала честь вашій туї. А від таких регулярних привітань рослина незабаром пожовкла і засохла. Знайомо? Подібна проблема — не рідкість, і багато хто просто розводить руками в безсиллі. Адже нашкодити тварині не можна, а тую шкода. Що робити? Вихід є і досить простий.

Часто ваші пухнасті улюбленці можуть облюбувати якесь деревце або взагалі колеса сімейного автомобіля, залишаючи не тільки "спекотні" запахи, але і вельми непривабливі патьоки. Все це викликає неприємну досаду, особливо з урахуванням того, що колеса ще можна помити, а рослини (причому іноді не найдешевші) часто гинуть.

Вихід: купіть ялицеву олію!

1 варіант, як використовувати ялицеве масло в саду: відкрити пляшечку, прив’язати за шийку до стовбура дерева (всередині туї цього буде не видно), і залишити. На сезон цього вистачить. Запах ялиці, як з’ясувалося з власного досвіду, дуже ефективно відлякує пухнастих "метунів", стимулюючи їх шукати інші об’єкти для своїх потреб.

2 варіант: пляшечку ялицевої олії змішати з літром води кімнатної температури і розпорошити за допомогою пульверизатора. Можна на колеса авто, можна на кутах-поворотах. де тварини часто й залишають свої "ароматичні" мітки.

Купити ялицеву олію можна в аптеці, супермаркеті або онлайн

Тому врятувати тую від загибелі, не завдавши шкоди котам і собакам, дуже навіть реально.

