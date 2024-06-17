"Ти взагалі розумієш, що ти робиш?": в Одесі спалахнув мовний скандал зі стрімером Twitch, відео

Хлопець забороняє писати у чатах стріму російською мовою

В Одесі стався черговий мовний скандал, який потрапив в етер на Twitch. Жіночку розлютила українська мова одеського стрімера, який спілкувався з глядачами наживо, поки стояв на зупинці громадського транспорту, і вона накинулась на нього з лайкою.

Зазначається, що стався інцидент у неділю, 16 червня, ввечері. Відео сварки шириться мережею.

"А ти звідки взагалі приїхав, що ти тут на всю вулицю своєю українською херню якусь розповідаєш? А ти з Одеси? Ти взагалі розумієш, що ти робиш?" — каже жінка, яку розлютила державна мова.

Жіночка, якій не сподобалась українська

Жіночка, якій не сподобалась українська

До хлопця також підійшов інший юнак та, на противагу лайливим заявам жінки, зробив комплімент українській мові стрімера.

"Дякую, оце — нормальна людина", — сказав у відповідь стрімер.

Зауважимо, що, за даними відкритих джерел, у стрімера в чаті заборонено писати російською мовою. Дозволено лише українською та англійською.

А волонтер та блогер Демʼян Ганул задається питанням про те, де гарантія, що ця жінка, яка так вороже налаштована проти української мови, не наводить ракети на Одесу.

Раніше "Телеграф" писав, що організатор бізнес-івенту, на якому вигнали дівчину за українську мову, Віталій Ступаєнко перепросив за інцидент. Він сказав, що несе повну відповідальність за те, що сталось.