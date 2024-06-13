"Кринж і ганьба": Олена Кравець потрапила у скандал через рекламу білизни для жінок-військових у київському метро (фото)

Соцмережі вирують від обурення

У київському метрополітені люди звернули увагу на сумнівний рекламний банер із ведучою Оленою Кравець, яка від імені військовослужбовиці розповідає про проблеми некомфортної спідньої білизни, яка, нібито, заважає їй виконувати бойові завдання на фронті. Деяких українців обурив такий "крінжовий" підхід до цієї теми і люди назвали це "неповагою" стосовно жінок-військових.

В соцмережах розгорівся неабиякий скандал, користувачі почали звинувачувати бренд brabrabra та Кравець у неадекватному креативі та піарі на темі військових.

З чого почався скандал

У січні поточного року ведуча Олена Кравець стала обличчям рекламної кампанії для бренду brabrabra, котрий спільно з "Жіночим ветеранським рухом" випустив білизну для військових жінок.

Компанія називалася "Одна за одну" і дана ініціатива мала забезпечити "якісними комплектами захисниць та актуалізувати важливість теми комфортної білизни для жінок на передовій".

Через деякий час у київському метрополітені з’явилися рекламні банера з Оленою Кравець, яка розповідає від імені жінки-військової про проблеми некомфортної білизни.

На плакаті можна прочитати наступний напис: "Були моменти, коли білизна не тримала, й при виконанні своїх обов’язків, просто випадали груди".

Ці слова Кравець, нібито, вимовляє від імені військовослужбовиці із позивним "Піранька".

Ця рекламна компанія викликала шквал критики та хвилю хейту в соцмережах. Українці почали масово писати про те, що ця рекламна компанія — це піар на темі військовослужбовців і просто "крінж".

Реакція соцмереж

Одним із перших звернув увагу на сумнівний банер український журналіст, політичний діяч та військовослужбовець Віктор Трегубов. Він написав з цього приводу пост, під яким з’явилися десятки несхвальних коментарів:

Українці назвали таку рекламу некоректною по відношенню до жінок-військових та охрестили подібний креатив "ідіотизмом":

Військовослужбовець Аліна Сарнатська також прокоментувала цю рекламу у столичному метро. Дівчина зазначила, що "хотіла б ніколи не бачити цієї ганьби":

Військовослужбовець Максим Колесников у жартівливій манері поіронізував над рекламним банером і зазначив, що подібні "креативи" — це черговий спосіб попіаритися на темі військових:

Варто зазначити, що у соцмережі "Х" також активно почали коментувати рекламу у столичному метро з Оленою Кравець. Люди назвали подібні "ініціативи" повною "дичиною", "крінжем" та "іспанським соромом":

В Telegram-каналі "Баба з возу" (веде журналістка Анна Ковальчук) теж задалися питанням про те, у чому сенс цієї "креативної" реклами і чому від імені жінки-військової говорить цивільна:

Варто зазначити, дехто з користувачів зауважив, що подібні банери з’явилися у столичній підземці вже близько місяця тому, але обговорювати їх стали тільки зараз:

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в елітній Софіївській Борщагівці під Києвом хочуть збудувати школу за 420 мільйонів гривень. Це буде найдорожча школа в Україні, яка збудується за державні кошти.