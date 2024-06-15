Лайкнув пост блогера-втікача? У мережі розгорівся скандал навколо Залужного

Користувачі соцмережі оприлюднили скріншоти

У мережі розгорівся скандал навколо колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Користувачі соцмережі помітили, що він нібито поставив вподобайку під постом блогера Мирослава Олешка у Facebook про те, що українці стали "заручники вічної війни".

Згодом Олешко нібито видалив цей допис. Але користувачі вистигли зробити скріншоти, на яких зберігся і сам пост і вподобайка під ним, яку нібито було поставлено з верифікованого акаунта Залужного.

Як видно на скріншоті, у пості йде мова про заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо умов для переговорів з Україною. Автор допису критикує дії президента Володимира Зеленського та у підсумку зазначає, що "ми стали заручники вічної війни".

Варто зазначити, що достеменно не відомо, чи дійсно Залужний ставив вподобайку під цим постом. Наразі також відсутня і реакція сторін. Тим часом деякі користувачі соцмережі висловили думку, що колишній головком міг поставити вподобайку випадково під час перегляду стрічки у Facebook.

Хто такий Мирослав Олешко

Блогер Олешко відомий тим, що з-за кордону закликав чоловіків переховуватися від мобілізації. З даними ЗМІ, він міг втекти з України за 15 тисяч доларів.

У листопаді 2023 року Служба безпеки України повідомила йому про підозру за двома статтями: за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань та за свідоме використання підробленого документа. Згідно з матеріалами справи, Олешко після підтвердження придатності до військової служби та виклику до ТЦК залишив територію України у серпні 2023 року на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, 8 лютого президент звільнив Залужного та призначив на його місце Олександра Сирського. А 7 березня Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ на посаду посла України у Великій Британії.

Офіційно послом у Британії Залужний став 9 травня після відповідного указу Зеленського. Перед цим його було звільнено з військової служби за станом здоров’я.