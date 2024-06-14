"Хто дав вам право?" Скандал з пікантною рекламою Кравець в метро Києва отримав продовження

Військова "Піранька" не промовчала

Новий скандал з Оленою Кравець та білизною для військових від бренду brabrabra набирає обертів, адже компанія та сама ведуча вже прокоментували його. Вони відповіли на найпоширеніший хейт, але військова "Піранька", ім'я якої використали у рекламі, також не мовчала.

У своєму інстаграму, вона вимагає пояснень у бренду та Кравець щодо незаконності використання її імені. Як виявилась, вона не давала на це згоди.

"Чекаю ваших пояснень, чому ви піаритесь на мені, і коли я давала вам право говорити від мого імені?" — йдеться у сториз "Піраньки".

Військова наголосила, що вона не давала ніяких інтерв'ю, і не дозволяла використовувати своє ім'я.

Згодом з'явилась реакція ведучої Олени Кравець та бренду brabrabra, у дописі вони відповіли на найпоширеніші питання та хейт користувачів.

За словами бренду, фото героїнь не використовували у рекламі свідомо, адже це могло поставити під удар їхню безпеку. Тому Кравець, а також ведуча Надія Матвєєва, блогерка Даша Квіткова та Ольга Руднєва зголосилися взяти участь у благодійному проєкті, щоб надати розголосу проблемам жінок на передовій.

"Цивільні говорять за військових з їхнього дозволу, тому ще не всі жінки військові мають за мету популяризувати проблему білизни та комфорту на передові", — йдеться у дописі.

Зауважимо, як вище вказано, військова "Піранька" не давала згоди на використання свого імені.

Також бренд наголосив, що їх проєкт "Одна за одну" не має обличчя, а Олена Кравець просто одна з моделей. Щодо питання цитат, то їх беруть з інтерв'ю чи зворотного зв'язку військових, як вказано на скриншоті.

Однією зі своїх цілей brabrabra назвав виготовлення спеціалізованої та якісної білизни для військових, а також благодійний збір.

Раніше "Телеграф" писав, що Texty.org.ua потрапило у гучний скандал з США.