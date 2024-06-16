Вигнали дівчину за українську мову: з’явилось відео вибачення організатора скандального івенту в Одесі

Він дав гучну обіцянку

Організатор бізнес-івенту, на якому вигнали дівчину за українську мову, Віталій Ступаєнко перепросив за інцидент. Він сказав, що несе повну відповідальність за те, що сталось.

Відео з вибаченням Віталія Ступаєнко з’явились у телеграм-каналах. Організатор сказав, що це сталось через те, що певні моменти були недопрацьовані.

"Спікер розмовляв російською мовою й одній учасниці це було некомфортно. Вона попросила перейти на українську мову. Я хочу вибачитись за те, що ми недопрацювали. Хочу сказати, що це я, як організатор, повинен відповідати за такі питання. Я повністю несу відповідальність", ― сказав Ступаєнко.

Він перепросив перед Юлією (так звуть дівчину, яку під оплески буквально виставили за двері через її прохання перейти на українську) та українцями, яких зачепила ця історія. Цікаво, що говорячи про інцидент з дівчиною, він назвав це "непорозумінням". Згадав він і допомогу ЗСУ.

"Вибачаюсь перед всіма людьми, кого це зачепило, та перед Юлею, з якою у нас сталось непорозуміння. Я хочу сказати, що ми адекватні українці, ми за Україну, ми допомагаємо ЗСУ, але це нас не виправдовує, тому що зараз всім треба допомагати ЗСУ", ― сказав Ступаєнко.

Організатор також пообіцяв, що наступні івенти будуть проходити українською мовою. І спікерів про це будуть попереджати.

"Я розумію, що для того, щоб досягнути якихось великих масштабів, треба повністю переходити на українську мову і вести івенти українською мовою… Гарантую, що якщо я ще буду проводити івенти в майбутньому, то ми будемо проводити тільки українською мовою і будемо більше пропрацьовувати те, щоб спікери виступали українською мовою", ― сказав він.

Нагадаємо, в Одесі на одному з бізнес-івентів стався мовний скандал. Учасниця попросила спікера Олега Філішина перейти на українську, але він відмовив. Дівчині сказали, що її не тримають і буквально випровадили за двері під оплески.

Виявилось, що організатором заходу є Віталій Ступаєнко. Він у соцмережах написав, що дівчина просто вирішила хайпонути. Багато українців у коментарях обурились через цей скандал і позицію організатора.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що блогер Спартак Субота втрапив у мовний скандал. Він досі веде шоу російською, але цього разу коментатори звернули увагу на певні його висловлювання.