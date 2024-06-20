До 60 тисяч зарплата та бронь від мобілізації: в Україні шукають чоловіків на прибуткову роботу

Потенційним працівникам дають на вибір два графіки

На сайтах для пошуку роботи все частіше з’являються вакансії з бронюванням від мобілізації. У Києві зараз шукають слюсаря з зарплатою до 60 тисяч гривень та цілком лояльними вимогами.

Кандидатам на цю посаду пропонують офіційне працевлаштування, бронювання від мобілізації та можливість обрати більш зручний графік праці. Така вакансія з’явилась на одному з популярних сайтів для пошуку роботи.

Вакансія слюсаря з бронюванням від мобілізації

Роботодавець обіцяє конкурентну зарплату, стабільність та позитивний психологічний клімат у компанії. Насправді в цій вакансії є багато привабливих умов, але працювати доведеться багато.

Що пропонує роботодавець:

офіційне працевлаштування з дотриманням Кодексу законів про працю (КЗпП) України;

з дотриманням Кодексу законів про працю (КЗпП) України; заробітна плата 50-60 тисяч гривень на місяць ;

; бронювання від мобілізації ;

; вибір зручного графіку ― 5 днів на тиждень з 8:00 до 20:00 чи вахтовим методом (15 через 15 днів);

― чи (15 через 15 днів); доставлення персоналу на роботу та з неї на корпоративному транспорті.

У компанії попереджають, що при виборі п'ятиденного графіка праці вихідні будуть плинними. Що стосується вимог до кандидата, то роботодавець висунув лише одну ― наявність стажу не менш як рік.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі шукають працівників на зарплату у 60 тисяч гривень. На роботу готові брати навіть студентів, а ще обіцяють бронь від мобілізації.